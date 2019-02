Brindisi | Giuseppe e Alessandra morti nello schianto frontale | tre figli senza più

leggo

: RT @StaseraItalia: Giuseppe Brindisi e Veronica Gentili introducono la nuova puntata di #StaseraItalia Weekend, ora su #Rete4 - Leonard47632104 : RT @StaseraItalia: Giuseppe Brindisi e Veronica Gentili introducono la nuova puntata di #StaseraItalia Weekend, ora su #Rete4 - sindelicato : RT @StaseraItalia: Giuseppe Brindisi e Veronica Gentili introducono la nuova puntata di #StaseraItalia Weekend, ora su #Rete4 - StaseraItalia : Giuseppe Brindisi e Veronica Gentili introducono la nuova puntata di #StaseraItalia Weekend, ora su #Rete4 -

(Di domenica 24 febbraio 2019) Una coppia affiatata, tree una vita felice strappata in un attimo. Un destino spietato per i due coniugi di Cellino San Marco in Puglia vittime dell'incidente di ieri mattina sulla strada...