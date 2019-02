Salute | medici grassofobici? In Francia nei panni di obesi per capire

Autonomia Regioni - medici lanciano l’allarme per la Salute : “No ai cittadini di serie B” : Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri lancia la campagna contro il regionalismo differenziato e a favore del Servizio Sanitario Nazionale: "Il rischio è di gravissime ricadute sulla salute dei cittadini". I manifesti verranno affissi da domani a Bari e da marzo in altre città.Continua a leggere

Salute : lo psichiatra - 'in aule Medicina introdurre l'esame di empatia'. : Quanto all'avanzare della tecnologia nella professione medica, "a mio avviso - conclude Sambataro - sono positivi tutti i progressi della scienza e della tecnica, ma vanno integrati. Il primo passo è ...

Il ministro della Salute Giulia Grillo annuncia 4150 medici di famiglia in più : Sono 4150 i nuovi medici di famiglia previsti nei prossimi tre anni. Dopo l’approvazione definitiva del Decreto Semplificazioni è in arrivo una vera e propria rivoluzione nel mondo della Sanità italiana che riguarda tutti noi. Il decreto recentemente approvato permette ai laureati in medicina di poter svolgere l’attività di medico di base anche se non avranno completato i tre anni del corso di formazione in medicina generale. Secondo una prima ...

Salute : entrata anticipata per 4.150 medici di base in 3 anni : Nei prossimi tre anni saranno disponibili 4.150 medici di famiglia per fare fronte alle carenze derivanti dai pensionamenti. E’ l’effetto della norma del dl Semplificazioni che permette anche ai laureati in medicina che non avranno ancora completato il corso di formazione in medicina generale, di poter ricevere l’incarico fino al 31/12/2021. Da subito, secondo una stima del ministero della Saluteper l’ANSA, sono ...

Allenarsi di inverno fa bene alla Salute - dicono i medici : Nei giorni più freddi dell'anno, i cosiddetti "Giorni della Merla", anche chi è abituato a praticare attività fisica all'aperto rischia di farsi demotivare da basse temperature e clima avverso. Eppure, c'è più di un buon motivo per alzarsi dal letto, coprirsi bene e affrontare il freddo per fare un po' di sport: Consulcesi Club, realtà di riferimento per oltre 100mila medici, in collaborazione con il portale web Sanità Informazione, ha voluto ...

Salute - sospeso sciopero medici del 25/1 : 23.20 sospeso lo sciopero dei medici del Servizio sanitario nazionale proclamato per il 25 gennaio a sostegno del rinnovo del contratto di lavoro. La decisione dopo l'incontro tra l'intersindacale delle associazione mediche e il ministro della Salute Giulia Grillo. Resta comunque lo stato d'agitazione. "Ottima notizia-commenta con un tweet Grillo- abbiamo avuto un confronto importante e i medici hanno capito che il ministro è dalla loro ...

Salute : accordo raggiunto - sospeso sciopero medici del 25 : I sindacati dei medici della dirigenza medica e sanitaria del servizio sanitario nazionale hanno sospeso lo sciopero indetto per il 25 gennaio. La decisione arriva dopo l'incontro tenuto oggi al ...

'Conflitti di interesse e Salute' : anche l'industria alimentare influenza la medicina - tra finanziamenti alla ricerca e sponsorizzazioni : Chiara Rivoiro , medico e PhD in Neuroscienze cliniche, specializzata in economia e politica sanitaria e in valutazione e gestione delle tecnologie sanitarie Luca De Fiore , Associazione Alessandro ...

Salute - medici : in casi eccezionali lo spray al peperoncino può essere letale : Il tragico incidente verificatosi la notte tra il 7 e l’8 dicembre alla discoteca ‘Lanterna azzurra‘ di Corinaldo, in cui hanno perso la vita cinque ragazzi tra i 14 e i 16 anni e una donna che aveva accompagnato la figlia, ha riacceso l’interesse dei media nei confronti dello spray al peperoncino. Il portale anti-bufale ‘dottore ma è vero che..?’ promosso dalla Fnomceo (la Federazione nazionale degli Ordini dei medici ...

Ministero della Salute ai medici : 'Scrivete le ricette in stampatello' - basta sigle : Decifrare la scrittura dei medici è spesso un compito parecchio arduo sia per i pazienti che per per i farmacisti. Sicuramente a molti sarà capitato di portare una propria ricetta dal farmacista e vedere quest'ultimo girare e rigirare il foglio e lo sguardo per capire cosa c'era scritto. Finalmente il problema è stato preso in considerazione dal Ministero della Salute, che ha deciso di stabilire delle linee guida rivolte ai medici, in modo tale ...

Il ministero della Salute vuole che i medici scrivano meglio : «In caso di scrittura a mano è necessario usare lo stampatello», per evitare errori e fraintendimenti