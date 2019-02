romadailynews

: Municipio II, De Salazar: cadono alberi Raggi e Del Bello si devono dimettere: “La… - romadailynews : Municipio II, De Salazar: cadono alberi Raggi e Del Bello si devono dimettere: “La… -

(Di sabato 23 febbraio 2019) “La Presidente delII Dele il Sindaco di Roma Virginiahanno responsabilità oggettive e dovrebbero dimettersi.”Ecco quanto annuncia Francesco De, Presidente del Movimento CittadinoII, dopo la caduta di diversie rami avvenuta oggi a Piazza Melozzo da Forli’ , Via dei Monti Parioli, Via Beccaria Lungotevere Salvo d’ Acquisto.“Fortunatamente non ci sono stati feriti – va avanti De– ma notevoli danni a veicoli. In questi mesi diverse cadute di rami e disi son susseguite a causa delle mancate verifiche sullo stato di salute delle alberature del nostroE’ comico che si pensa ad investire 200.000 euro per pedonalizzare Piazza Perin del Vaga quando Roma e ilnon hanno un piano potature da 3 anni.Moltiandavano abbattuti da mesi – conclude De...