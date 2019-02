Critiche per le Nozze di pizzo di Maria Monsè

Liverpool - Jürgen Klopp stangato : che multa per le Critiche agli arbitri! : Liverpool, Jürgen Klopp è stato multato a seguito di frasi critiche nei confronti della direzione arbitrale della partita contro il West Ham United L’allenatore del Liverpool, Jürgen Klopp, dovrà pagare una multa da 52.000 euro per aver criticato un arbitro del campionato inglese. La Federcalcio inglese (FA) ha dichiarato che Klopp ha messo in dubbio l’integrità dell’arbitro Kevin Friend nelle dichiarazioni rilasciate il ...

Cos'è il referendum propositivo - e perché attira tante Critiche : appena passato alle Camera, e vuole ampliare di molto i confini delle leggi di iniziativa popolare, con effetti importanti

Cos’è il referendum propositivo - e perché attira tante Critiche : Danilo Toninelli, Riccardo Fraccaro (foto: Lapresse) La Camera ha approvato la legge sull’introduzione del referendum propositivo con 242 voti a favore, 141 contro e 17 astenuti. Il referendum dà agli elettori la possibilità di approvare in autonomia una legge dello stato, competenza finora riservata al parlamento. I no sono arrivati soprattutto dalle file del Pd e da Forza Italia. Il testo passa ora al Senato. “Questa riforma ...

Juve - il post Atletico tra Critiche e speranze. E Douglas Costa... : Allegri in queste tre partite, magari già da domenica, potrebbe provare qualcosa di nuovo in vista del 12 marzo, che per il mondo bianconero è già il nuovo grande giorno. Per chi si chiede come sarà ...

Consultazione sul processo a Salvini - sul blog M5S Critiche dei militanti 'Quesito stravolto per condizionare il voto' : In qualche caso, più in generale, sulla linea politica generale. Perché c'è chi parla di un appiattimento sulla Lega. Scrive Sergio Sperotto: 'Stiamo diventando come loro. Sì per dire no e si capisce ...

Amazon - altre Critiche de Blasio per niente NY con utili e no tax federali : Record di utili per Amazon negli ultimi due anni e, ciononostante, non ha pagato tasse federali e ha ricevuto dal Governo americano 129 milioni di dollari di rimborsi grazie a sgravi e crediti di ...

Uomini e Donne news - ancora Critiche per Andrea Dal Corso : “Meschino” : Uomini e Donne news, Lidia Vella contro Andrea Dal Corso: nuovi attacchi dopo la scelta di Teresa Langella ancora critiche ad Andrea Dal Corso dopo la puntata serale di Uomini e Donne andata in onda ieri. Il pubblico affezionato al programma, dopo il suo no a Teresa Langella, si è letteralmente rivoltato contro il corteggiatore […] L'articolo Uomini e Donne news, ancora critiche per Andrea Dal Corso: “Meschino” proviene da ...

5 cose da sapere sull'analisi costi benefici della TAV : Critiche sulla metodologia usata : La pubblicazione del documento che illustra l'analisi costi benefici in merito alla TAV, sul quale il governo basa la propria strategia di ripensamento sul progetto è stato oggetto di numerose critiche. In particolare è stato evidenziato come la caratteristica di contabilizzare le minori entrate per accise sul consumo di carburante e pedaggi autostradali avrebbe un effetto particolarmente distorsivo sulle conclusioni della ...

Per il M5s è l'ora delle analisi autoCritiche dopo aver preso metà dei voti di un anno fa : L'ala ortodossa del Movimento critica la subalternità politica alla Lega. Nessun commento dai leader

Festival di Sanremo : Critiche per Il Volo - polemiche per Francesco Renga : Che il mondo sia maschilista non vi è dubbio, ma secondo me Renga voleva dire una cosa quasi vera spiegandosi male: l'uomo ha una voce bassa, quindi più facilmente orecchiabile; la donna più alta, ...

Moto3 - il ritorno di Romano Fenati : “Sono nato per correre. Le Critiche sui social? Persone senza arte né parte” : Nonostante tutto l’amore per le moto è rimasto intatto. Romano Fenati, dopo aver provato “l’inferno” in conseguenza del fattaccio del GP di San Marino 2018 della Moto2 nel corso del quale il centauro ascolano tirò la leva del freno anteriore a Stefano Manzi, avrà una seconda occasione. Fenati, come è noto, ripartirà dal Mondiale 2019 della Moto3 con lo stessa squadra che inizialmente lo aveva licenziato, ovvero il Team ...

Riforma pensioni - Quota 100 : Critiche da parte dell'Fmi per i costi elevati della misura : A pochi giorni dall'entrata in vigore del meccanismo della Quota 100, le domande di prepensionamento sono arrivate a oltre 24 mila; un notevole successo per il governo gialloverde che mira a superare, in via definitiva, la Riforma Fornero. Il Fondo Monetario Internazionale, però, avrebbe bocciato i due provvedimenti bandiera dell'esecutivo, affermando che sarebbero un disincentivo al lavoro. Fmi, crescita sotto l'1% almeno per i prossimi tre ...

Tra un periodo troppo affollato - Critiche e controversie le vendite di Battlefield V deludono EA : Il recente incontro con gli investitori organizzato da EA ha sicuramente evidenziato un aspetto che a conti fatti era già trapelato negli scorsi mesi: Battlefield V si è rivelato almeno in parte un flop. Avvisaglie di questo tipo c'erano già state a fine 2018 e ora arrivano ulteriori conferme di un andamento sul mercato piuttosto complicato.Blake Jorgensen, il COO e CFO di EA, come segnalato da VG247.com, ha sottolineato che spostare il gioco in ...