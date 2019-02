Volley – Serie A2 Credem Banca | impegno a Cantù per il Club Italia Crai

Volley femminile - Serie A1 2019 : le migliori italiane della 20^ giornata - brillano le sorelle Bosetti ed Egonu : Nel weekend si è disputata la 20^ giornata della Serie A1 di Volley femminile, di seguito le italiane che si sono messe maggiormente in luce in questo fine settimana. LUCIA Bosetti. Una prova da vera capitana per la schiacciatrice di Scandicci che giganteggia nel match vinto contro Monza: 17 punti, 5 muri, 44% in attacco e 76% in ricezione da vera leader accanto al fenomeno Isabelle Haak. PAOLA Egonu. La fuoriclasse non deve strafare, ...

Volley femminile - Serie A1 2019 : 20^ giornata - Scandicci risponde alle capoliste. Busto si riprende il quarto posto : Oggi si è completata la 20^ giornata della Serie A1 2019 di Volley femminile dopo che ieri Novara e Conegliano avevano sconfitto Firenze e Chieri proseguendo la propria cavalcata a braccetto in testa alla classifica. Nel pomeriggio è arrivata la pronta replica di Scandicci, terza forza della classe che si è portata a quattro punti di distacco dalla coppia al comando. Le toscane hanno regolato Monza per 3-1, rimontando l’iniziale svantaggio ...

Volley – Serie A2 Credem Banca : il Club Italia Crai pronto ad ospitare Cisano Bergamasco : Serie A2 Credem Banca: il Club Italia Crai ospita Cisano Bergamasco al rientro dalla sosta La Serie A2 Credem Banca è pronta a ricominciare dopo la sosta di campionato dettata dalle finali della Coppa Italia, vinta da Perugia la settimana scorsa. Per l’anticipo della settima giornata di ritorno, sabato alle ore 17 (diretta Lega Volley Channel), il Club Italia Crai cercherà di bissare il successo ottenuto nella gara di andata contro Cisano ...

Volley femminile - Serie A1 2019 : 21^ giornata - Novara e Conegliano proseguono il duello a distanza : Nel weekend la Serie A1 2019 di Volley femminile tornerà protagonista con la 20^ giornata. Novara e Conegliano proseguiranno la loro sfida a distanza in occasione degli anticipi di sabato sera, le due corazzate del nostro campionato sono appaiate al primo posto e vogliono proseguire la propria marcia: le piemontesi, reduci dal trionfo in Coppa Italia, sono chiamate a un impegno non semplice in casa contro Firenze in piena lotta per un posto nei ...

Volley - Champions League 2019 : Perugia e Civitanova ai quarti di finale da teste di serie. Modena si qualifica se… : tutte le combinazioni : Perugia e Civitanova si sono già qualificate ai quarti di finale della Champions League 2019 di Volley maschile, le due compagini hanno vinto le prime cinque partite della fase a gironi e sono certe del primo posto nei rispettivi raggruppamenti: i Block Devils e la Lube non hanno avuto alcuna incertezza e hanno sbaragliato l’intera concorrenza con grande autorevolezza, chiudendo così la pratica con un turno d’anticipo. E non finisce ...

Volley femminile - Serie A1 : 19^ giornata - le migliori italiane. Caterina Bosetti ruggisce - Sylla e Chirichella di qualità : Nel weekend si è disputata la 19^ giornata della Serie A1 2019 di Volley femminile. Di seguito le italiane che si sono messe maggiormente in luce nel corso del fine settimana. Caterina Bosetti. Che ruggito della schiacciatrice che ormai è definitivamente recuperata: 18 punti, 3 aces, 3 muri, 82% in ricezione, 38% in attacco. Casalmaggiore ringrazia e arriva la vittoria contro Scandicci, terza della classe che perde terreno dalle due ...

Volley femminile - Serie A1 2019 : 19^ giornata - tutto facile per Novara e Conegliano. Casalmaggiore ferma Scandicci : Si è conclusa la 19a giornata della Serie A1 2018-2019, massimo campionato nazionale di Volley femminile. Prosegue la lotta in testa alla classifica tra Novara e Conegliano, appaiate a quota 43 punti. Scandicci cade a sorpresa sul campo di Casalmaggiore, mentre Monza sconfigge Cuneo e supera Busto Arsizio in quarta posizione. tutto come da pronostico per le due formazioni in testa alla classifica. Novara, reduce dalla vittoria della Coppa Italia ...

Volley femminile - Serie A1 : 19^ giornata - Bergamo vince il derby con Brescia e lancia la corsa per i playoff : Bergamo ha sconfitto Brescia per 3-1 (25-13; 22-25; 25-15; 25-21) nell’anticipo della 19^ giornata della Serie A1 2019 di Volley femminile, la Foppapedretti ha vinto uno scontro diretto fondamentale per l’accesso ai playoff: le orobiche hanno infatti agganciato la Leonessa all’ottavo posto con un punto di vantaggio su Cuneo e a due lunghezze di ritardo da Firenze. Le rossoblù si sono fatto preferire nell’arco ...

Volley femminile - Serie A1 2019 : 19^ giornata. Novara e Conegliano - impegni facili. Scandicci rischia con Casalmaggiore : Dopo il weekend riservato alla Final Four della Coppa Italia, nel fine settimana del 9-10 febbraio tornerà protagonista la Serie A1 di Volley femminile con la 19esima giornata. Novara e Conegliano, le due capoliste che si sono fronteggiate anche domenica scorsa nell’atto conclusivo della Coppa Nazionale, avranno due impegni sulla carta relativamente agevoli contro due formazioni che sembrano ormai destinate alla retrocessione in Serie A2: ...

Volley femminile - Serie A1 : 18^ giornata. Monza vince il posticipo - rimontata Firenze dallo 0-2 : Monza ha sconfitto Firenze per 3-2 (19-25; 19-25; 28-26; 25-13; 16-14) nel posticipo della 18^ giornata della Serie A1 di Volley femminile. Le brianzole sono riuscite nell’impresa di rimontare dallo 0-2 e alla fine hanno conquistato una vittoria importante di fronte al proprio pubblico della Candy Arena: le rosablù hanno agganciato Busto Arsizio al quarto posto in classifica (ma hanno un successo in meno rispetto alle Farfalle). Le toscane ...

