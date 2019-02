MotoGp | una gara in Indonesia dal 2021

MotoGp – Una grafica nuova per Lorenzo : Jorge diviso tra diavoletto e angioletto [VIDEO] : Jorge Lorenzo diviso tra diavolo e angelo: l’illustrazione della grafica Laura colpisce il maiorchino che la premia pubblicandola sui social Jorge Lorenzo finalmente sorride: il pilota maiorchino della Honda è volato in Qatar, dove a partire da domani, salirà in sella alla sua moto per l’ultima sessione di test invernali prima dell’esordio stagionale del mondiale 2019 di MotoGp che si avvicina sempre più. Prima di volare ...

MotoGp - Test Losail 2019 : Ducati - una pista amica per provare a spaventare la concorrenza in vista del Mondiale : 4 Ducati davanti a tutti: è questo il dato con cui si siamo lasciati alle spalle la Malesia. Nella tre giorni di Test sul tracciato di Sepang le Rosse hanno messo in mostra un passo invidiabile sia sul giro secco che sui long run, risolvendo in quest’ultimo caso le iniziali criticità sul consumo degli pneumatici, con poco grip in pista ed alte temperature. Il lavoro di affinamento ha dato i suoi frutti e Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci, ...

MotoGp - Marc Marquez corre in go-kart per allenare la spalla infortunata : "La riabilitazione continua, nuovi esercizi per la spalla". Marquez spiega così su Twitter il video che lo vede in pista a bordo di un go-kart . La sessione fa parte del programma di recupero che lo ...

MotoGp - una foto ricordo speciale per Marquez : ROMA - Il Marc Marquez di oggi incontra il quello di 15 anni fa: non è fantascienza, ma un semplice fotomontaggio che mette a confronto le due versioni del campionissimo spagnolo: quella del 2004 fa, ...

MotoGp Yamaha - Rossi : «Meglio i rivali di una volta - ora fanno i furbi» : ... sarà festeggiato da Sky Sport MotoGp con una programmazione dedicata e con l'intervista esclusiva di Guido Meda, 'Vale40, the Movie', in onda alle 14 su Sky Sport Uno e alle 15 su Sky Sport MotoGp, ...

MotoGp – Una nuova avventura per Morbidelli e Quartararo : i piloti Petronas alla 8 Ore Sepang : Fabio Quartararo e Franco Morbidelli alla 8 Ore di Sepang: la conferma arriva dal CEO del Sepang International Circuit Razali Manca sempre meno all’esordio stagionale di MotoGp: i piloti sono pronti per un’ultima sessione di test, in Qatar, prima del debutto proprio sul circuito di Losail per la prima appassionante gara, in programma il 10 marzo. Tante le novità per la nuova stagione di MotoGp, tra queste sicuramente il nuovo ...

MotoGp – Marquez finalmente allo scoperto con la fidanzata : una bellissima modella nel cuore del pilota : Marc Marquez per le vie di Barcellona con la nuova bellissima fidanzata: accanto al campione di MotoGp (finalmente) spunta una donna! Marc Marquez, che fino ad oggi sembrava totalmente votato al motociclismo, stupisce i suoi fan. Grazie ai paparazzi della rivista “Hola!” si scopre, infatti, che il pilota della Honda una vita privata ce l’ha, eccome… Il 7 volte campione del mondo è stato pizzicato dai fotografi ...

MotoGp – Bagno di folla per Marquez a Bandung : Marc come una rock star in Indonesia [VIDEO] : Marc Marquez acclamato in Indonesia: lo spagnolo scortato a Bandung all’evento Honda per salvaguardare la sua spalla Agenda piena di impegni per Marc Marquez: dopo la tre giorni di test a Sepang, il campione del mondo di MotoGp è volato in Indonesia per un evento con la Honda. Il pilota spangolo è stato letteralmente osannato a Bandung: Marquez è stato protagonista prima di un corteo di moto e, successivamente, è salito sul palco di ...

MotoGp – Un fan appoggia la mano sulla spalla di Marquez per una foto : la reazione del campione del mondo [VIDEO] : Un tifoso malese appoggia la mano sulla spalla di Marquez: la pronta risposta dello spagnolo campione del mondo di MotoGp E’ terminata questa mattina la tre giorni di test sul circuito di Sepang. Sessione tosta per Marc Marquez, che ha guidato la sua Honda ancora non al 100% della sua condizione, ma è riuscito ugualmente a svolgere il lavoro richiesto dai giapponesi. Il campione del mondo di MotoGp è motivato a tornare in perfetta ...

MotoGp - Danilo Petrucci : “Il record? Una bella sensazione - ma devo ancora migliorare il mio stile di guida” : Sorride, e ne ha ben donde, Danilo Petrucci al termine dei tre giorni di test di Sepang riservati alla MotoGP. Il centauro umbro, infatti, ha chiuso in bellezza, stampando addirittura il record (non ufficiale) della pista malese e mettendosi davanti a tutti nella graduatoria generale, compreso il suo compagno di team in Ducati, Andrea Dovizioso. Un risultato che il ducatista ha spiegato in questa maniera ai microfoni di SkySport: “Non ...

MotoGp - test di Sepang. Danilo Petrucci : 'Il record è una grandissima soddisfazione' : I test di Sepang si chiudono nel migliore dei modi per Danilo Petrucci. Nel terzo giorno di lavoro il pilota della Ducati ha chiuso davanti a tutti. Non solo. Ha anche fatto registrare il nuovo record ...

MotoGp – Test Sepang - Pecco Bagnaia svela : “la simulazione gara è saltata per colpa di una… gastroenterite” : Il pilota della Pramac ha commentato la terza giornata di Test a Sepang, svelando un piccolo problema fisico che non gli ha permesso di completare la simulazione di gara Si chiude in maniera positiva la terza giornata di Test a Sepang per Pecco Bagnaia, riuscito a piazzarsi al secondo posto assoluto dietro Danilo Petrucci, con un ritardo dal ternano di soli 63 millesimi. Un ottimo modo per terminare questa prima sessione del 2019 e ...

MotoGp - Test Sepang 2019. Andrea Dovizioso : “Giornata positiva - c’è una buona base” : Soddisfazione in casa Ducati dopo la prima giornata di Test a Sepang, le Rosse hanno tratto delle indicazioni positive dalle prime otto ore di lavoro sul tracciato malese. Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso hanno concluso rispettivamente al quinto e all’ottavo posto, ottenendo un buon riscontro dalle proprie vetture in vista del debutto nel Mondiale MotoGP. Il vicecampione del Mondo traccia un bilancio sostanzialmente soddisfacente: ...

MotoGp – Test Sepang - una prima uscita speciale per Petrucci : “con i nuovi colori è stato emozionante” : Le parole di Danilo Petrucci la termine della prima, positiva, giornata di Test di MotoGp a Sepang A poco più di due settimane dalla presentazione della squadra a Neuchâtel (Svizzera), il team Mission Winnow Ducati ha dato ufficialmente inizio alla stagione 2019 a Sepang (Malesia), teatro di tre giorni di Test ufficiali MotoGp. Nella prima giornata di prove, caratterizzata da un meteo soleggiato ed alte temperature – con oltre 30 gradi ...