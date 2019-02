Flavio Briatore sente Maria Elena Boschi e spappola Luigi Di Maio | ' Pensa se questo'

Taylor Mega : "All'Isola dei Famosi 2019 per voltare pagina" E su Fabrizio Corona e Flavio Briatore... : Taylor Mega, reduce dall'ultima edizione de L'Isola dei Famosi 2019, è stata ospite della trasmissione radiofonica, 'Non succederà più', condotta dalla spumeggiante Giada Di Miceli sulle frequenze di Radio Radio. L'ex naufraga ha raccontato di aver cambiato la propria opinione su Marina La Rosa nella prima settimana da leader: Ho amato e odiato Marina La Rosa. L’ho odiata quando rosicava, perché ha rosicato. In realtà le stavo sulle p…e ...

Flavio Briatore sta con i pastori della Sardegna : "Il prezzo del latte sia giusto" : I pastori della Sardegna hanno un alleato in più: Flavio Briatore. Già, l'imprenditore e manager è sceso nuovamente in campo al fianco degli allevatori sardi, in forte agitazione per il crollo del costo del latte: il prezzo, infatti, è sceso fino a 60 centesimi al litro (Iva inclusa), contro i 62 centesimi registrati nel mese di gennaio. Il tutto con i costi di produzioni in crescita. Ecco perché nell'isola è scoppiata la virulenta protesta ...

Sanremo 2019 - Umberto Tozzi uguale a Flavio Briatore? Dagospia : "Esatto - quei due..." : In molti, durante l'esibizione di Umberto Tozzi al Festival di Sanremo sul palco dell'Ariston, si chiedevano: è lui o è Flavio Briatore? Già, come nota un maliziosissima Daogspia, "i due ormai sono l'uno il clone dell'altro". E sempre Dago spiega di aver "scoperto che hanno davvero qualcosa in comun

Flavio Briatore su Matteo Salvini : 'Cosa penso di lui?'. La frase su Renzi - brividi per il leghista : Ancora una volta, senza giri di parole, Flavio Briatore fa il punto sulla situazione politica. Mister Billionaire è intervenuto ai microfoni di Radio Radio per dire la sua sui gialloverdi: ' Matteo Salvini lo conosco bene, ho un ottimo rapporto. Si sta dando molto da fare e forse è il ...

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore - la bomba di Signorini : la clausola di divorzio che può rovinarla : I dettagli riservati su Elisabetta Gregoraci, Flavio Briatore e il loro contratto (milionario) di divorzio. È Alfonso Signorini, direttore del settimanale Chi, a spiattellare tutto nello studio di Piero Chiambretti a CR4, su Rete4: "Lo sanno in pochi ma esiste un contratto post matrimoniale pazzesco

Flavio Briatore sovranista - la foto bomba-atomica : "Ecco perché non possiamo accogliere tutti gli africani" : La prova scientifica della necessità dei "porti chiusi". Flavio Briatore, su Instagram, pubblica una foto a sostegno della tolleranza zero di Matteo Salvini e del governo italiano su migranti e sbarchi. L'immagine è un confronto geografico tra l'immensa Africa e la piccolissima Italia, letteralmente

Flavio Briatore : "I 5Stelle? Senza formazione - né esperienza. Fanno chiacchiere da bar. Salvini ha fatto lunga gavetta politica" : Una cena che ha fatto notizia, quella organizzata dall'associazione "Fino a prova contraria" di Annalisa Chirico. La preSenza di politici di maggioranza e opposizione ha destato polemiche, ma ad attirare l'attenzione è stata anche la preSenza di alcuni imprenditori. Tra questi c'erano Marco Tronchetti Provera, Urbano Cairo e Flavio Briatore.Proprio Briatore, incalzato dai giornalisti, non si è risparmiato dal fare battute ("Di ...

Flavio Briatore - l'imprenditore sale sulla ruspa di Salvini : come asfalta i grillini : Flavio Briatore ancora non si spiega tutto il clamore per la cena organizzata da Annalisa Chirico, alla quale erano invitati anche Matteo Salvini e Maria Elena Boschi. Ma quel che più non si spiega l'imprenditore è la presenza dei grillini al governo del Paese: "Non hanno formazione adeguata. Spesso

Alessandro Di Battista - strepitoso Flavio Briatore : come lo umilia in pubblico : Siamo alla cena delle polemiche, quella promossa dall'associazione "Fino a prova contraria" di Annalisa Chirico. La cena a cui hanno preso parte Matteo Salvini e alcuni esponenti Pd: tanto è bastato ai grillini per gridare a un delirante inciucio. Da par suo, il ministro dell'Interno ha tagliato cor

Se Flavio Briatore non sogna una laurea per Nathan Falco : «L’università è un parcheggio per ventenni privi di futuro» : Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore a Saint TropezElisabetta Gregoraci e Flavio Briatore a Saint TropezElisabetta Gregoraci e Flavio Briatore a Saint TropezElisabetta Gregoraci e Flavio Briatore a Saint TropezElisabetta Gregoraci e Flavio Briatore a Saint TropezElisabetta Gregoraci e Flavio Briatore a Saint TropezElisabetta Gregoraci e Flavio Briatore a Saint TropezElisabetta Gregoraci e Flavio Briatore a Saint TropezElisabetta Gregoraci e ...

Flavio Briatore : 'NON MANDO MIO FIGLIO ALL'UNIVERSITÀ'/ 'Falco sembra davvero me' : FLAVIO BRIATORE parla del futuro del FIGLIO Nathan Falco al settimanale Oggi. 'Dopo il collegio andrà a lavorare. Non mi serve un laureato'

Flavio Briatore : il problema non è cosa farà con suo figlio - ma quello che sta facendo ai nostri : Quando mio figlio avrà 14 anni andrà sulla luna perché da piccolo voleva fare l’astronauta. Non so se andrà all’università, perché lui dice che saranno i Lego a formalo. Star Wars è una buona scuola e poi la navicella Millennium Falcon l’ha costruita tutta ma proprio tutta, anche i pezzi più piccoli. Quando l’altro mio figlio avrà 14 anni, invece, ballerà al teatro dell’Opera. Non so se sarà l’accademia a ...