Conguaglio stipendio febbraio 2019 su NoiPa - cedolino ridotto : Conguaglio stipendio febbraio 2019 su NoiPa , cedolino ridotto febbraio è un mese particolare per i dipendenti pubblici che attendono il cedolino . Infatti il secondo mese dell’anno è il periodo del Conguaglio stipendio che va a ridurre l’importo sul cedolino . Nonostante quest’anno febbraio sia anche il mese dell’integrazione dell’elemento perequativo con gli arretrati del mese di gennaio non corrisposti, c’è chi tra i dipendenti pubblici, ...

Conguaglio Irpef febbraio 2019 : stipendio dimezzato in busta paga - per chi : Conguaglio Irpef febbraio 2019: stipendio dimezzato in busta paga, per chi stipendio dimezzato per Conguaglio Irpef I sindacati lanciano un allarme riguardante gli stipendi del personale militare e soprattutto civile dipendente del Ministero della Difesa. Anche nel 2019, però, le trattenute del Conguaglio Irpef avverranno in unica soluzione. Conguaglio Irpef: una pratica consolidata La denuncia è partita da Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Pa e ...