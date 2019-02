wallstreetitalia

: Bce di nuovo in campo a sostegno delle banche: Tltro a marzo | WSI - narcidoro : Non ci sono prove che il cosiddetto programma di allentamento quantitativo (QE) della Banca Centrale Europea abbia… - anna13031944 : Bce di nuovo in campo a sostegno delle banche: Tltro a marzo | WSI - Musso___ : Di nuovo l’austriaco Nowotny :

(Di venerdì 22 febbraio 2019) ...6 trilioni in bond per stimolare la crescita, la BCE sta ora preparando il terreno per concedere alleprestiti a più lungo termine per garantire che il credito scorra verso l'economia anche ...