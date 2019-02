Vodafone e TIM pronte a unire gli sforzi per velocizzare l’espansione del 5G

Tim e Vodafone si alleano per il 5G : ANSA, - MILANO, 21 FEB - Tim e Vodafone, i rivali di sempre, si alleano nel 5G. I due gruppi hanno fatto sapere che "intendono avviare una partnership per la condivisione della componente attiva della ...

Tim-Vodafone - partnership per il 5G : Tim e Vodafone intendono valutare l'aggregazione in un'unica entità delle rispettive infrastrutture passive , per un totale di 22.000 torri in Italia. Ne danno notizia le due società. La ...

TIM e Vodafone partnership nel 5G e torri : Vodafone Italia e il Gruppo Telecom Italia, TIM , intendono avviare una partnership per la "condivisione della componente attiva della rete 5G, valutare la condivisone degli apparati attivi della rete ...

5G in Italia : ecco com’è organizzato con TIM - Vodafone - Wind Tre - Iliad e Fastweb : Sono cinque gli operatori che si stanno impegnando nel 5G in Italia ossia TIM, Vodafone, Wind-Tre, Iliad e Fastweb. Questo pokerissimo delle telecomunicazioni si era aggiudicato i lotti a disposizione nella gara ad asta per le frequenze chiusasi lo scorso ottobre. E lo Stato poteva considerarsi soddisfatto, visto l’incasso totale superiore ai 6,5 miliardi, ben […] L'articolo 5G in Italia: ecco com’è organizzato con TIM, Vodafone, ...

In 1 anno a picco le tariffe TIM - Vodafone e Wind Tre grazie ad Iliad : La risposta di TIM, Vodafone, Wind e Tre all'avvento di Iliad in Italia è stata evidenti: un po' tutti gli operatori nazionali hanno abbassato il prezzo medio delle proprie tariffe, come riportato anche da 'UniversoFree.com'. Stando ad un confronto realizzato da 'facile.it' e pubblicato sulle pagine di 'La Stampa' in edizione cartacea per quel che riguarda il periodo compreso tra gennaio 2018 e gennaio 2019, le tariffe sono scese dal 22%, cosa a ...

Mai così probabili le rimodulazioni Vodafone - TIM e Wind Tre : il quadro oggi 11 febbraio : La prospettiva di andare incontro ad una stagione primaverile caratterizzata da una pioggia di rimodulazioni Vodafone, TIM e Wind Tre non è mai stata così probabile. Dopo aver analizzato le ultime scelte da parte di TIM sotto questo punto di vista (basti pensare al nostro resoconto del 4 febbraio), oggi tocca analizzare un'altra serie di notizie e di indiscrezioni che in modo più o meno concreto riguardano le varie compagnie telefoniche. E a ...

