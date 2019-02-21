Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2019 ore 20 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 21 FEBBRAIO 2019 ORE 19:35 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE. PERMANGONO TUTTAVIA RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE, E TRA LE USCITE PER LA VIA LAURENTINA E L’ARDEATINA; MENTRE, IN INTERNA, ANCORA TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA E SVINCOLO PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 21 FEBBRAIO 2019 ORE 19:05 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PERMANGONO FORTI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA PONTINA E LA TUSCOLANA; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA BIS E SALARIA, E, AVANTI, TRA NOMENTANA E SVINCOLO PER A24; TRAFFICO INTENSO SULLA NOMENTANA TRA TOR LUPARA E VIA DI SANT’ALESSANDRO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 21 FEBBRAIO 2019 ORE 18:35 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA PONTINA E LA TUSCOLANA; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA E SVINCOLO PER A24; SI RALLENTA ANCORA IN TRATTI SALTUARI DELLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 21 FEBBRAIO 2019 ORE 18:05 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA PONTINA E LA TUSCOLANA; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA E SVINCOLO PER A24; SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRAFFICO INTENSO TRA VIA FILIPPO FIORENTINI E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE CENTRO; SI RALLENTA ANCORA IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 21 FEBBRAIO 2019 ORE 17:35 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA PONTINA E LA TUSCOLANA; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA E SVINCOLO PER A24; SEMPRE SULLA A24, SUL TRATTO URBANO, TRAFFICO IN AUMENTO ALL’ALTEZZA DI PORTONACCIO E, AVANTI, TRA VIA FILIPPO FIORENTINI E IL RACCORDO IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 21 FEBBRAIO 2019 ORE 17:05 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA PONTINA E LA TUSCOLANA; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA E SVINCOLO PER A24; SI RALLENTA ANCORA IN TRATTI SALTUARI DELLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 21 FEBBRAIO 2019 ORE 16:20 FEDERICO MONTI: BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA PONTINA E L’APPIA; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA NOMENTANA E SVINCOLO PER A24; SI RALLENTA ANCORA IN TRATTI SALTUARI DELLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI; PERMANGONO POI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 21 FEBBRAIO 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI: BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LAURENTINA E APPIA E, PROSEGUENDO, TRA PRENESTINA E TIBURTINA. SULLA VIA PONTINA SEGNALIAMO RALLENTAMENTI E CODE TRA CASTEL RomaNO E POMEZIA NORD IN DIREZIONE LATINA, A SEGUITO DI RIDUZIONE DI CARREGGIATA PER LAVORI IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 21 FEBBRAIO 2019 ORE 12.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE AUTOSTRADE DELLA Regione CODE PER LAVORI SULLA PONTINA TRA VIA DI TRIGORIA E VIA MONTE D’ORO IN DIREZIONE DI POMEZIA IN ENTRATA A Roma CODE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E SAXA RUBRA A CAUSA DI UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA PER LAVORI, STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA, TRA IL RACCORDO E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 21 FEBBRAIO 2019 ORE 11.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE AUTOSTRADE DELLA Regione CODE PER LAVORI SULLA PONTINA TRA VIA DI TRIGORIA E VIA MONTE D’ORO IN DIREZIONE DI POMEZIA IN ENTRATA A Roma CODE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E SAXA RUBRA A CAUSA DI UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA PER LAVORI, STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA, TRA IL RACCORDO E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 21 FEBBRAIO 2019 ORE 10.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA L’ARDEATINA E LA LAURENTINA E TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PIU’ AVANTI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE A TRATTI TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO, CODE PER LAVORI SULL’A1 Roma-NAPOLI TRA L’A24 E LA DIRAMAZIONE Roma SUD IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 21 FEBBRAIO 2019 ORE 09.35 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA TUSCOLANA E L’APPIA E TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PIU’ AVANTI TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA IN ESTERNA CODE TRA LA Roma-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E TRA PRENESTINA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA IL RACCORDO E VIALE PALMIRO TOGLIATTI E TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 21 FEBBRAIO 2019 ORE 09.05 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E L’ARDETINA E TRA BUFALOTTA E TIBURTINA IN ESTERNA CODE ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA E TRA LA Roma-FIUMICINO E LA LAURENTINA, SEMPRE IN ESTERNA TROVIAMO CODE TRA PRENESTINA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA FIORENTINI E’ STATO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 21 FEBBRAIO 2019 ORE 08.35 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E L’ARDETINA E TRA BUFALOTTA E TIBURTINA IN ESTERNA CODE ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA E TRA LA Roma-FIUMICINO E LA PONTINA, SEMPRE IN ESTERNA TROVIAMO CODE TRA PRENESTINA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 PER INCIDENTE INCOLONNAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 21 FEBBRAIO 2019 ORE 08.05 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E L’ARDETINA E TRA BUFALOTTA E TIBURTINA IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA BOCCEA E CASAL LUMBROSO E TRA LA Roma-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE, SEMPRE IN ESTERNA TROVIAMO CODE TRA PRENESTINA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 PER INCIDENTE INCOLONNAMENTI TRA IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2019 ore 20 | 30
Viabilità DEL 21 FEBBRAIO 2019 ORE 20:20 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2019 ore 20:30 (Di giovedì 21 febbraio 2019) Viabilità DEL 21 FEBBRAIO 2019 ORE 20:20 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE REGOLARE; MENTRE SEGNALIAMO RALLENTAMENTI RESIDUI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER TOR CERVARA IN DIREZIONE TANGENZIALE; QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE SULLA VIA NOMENTANA TRA SANT’ALESSANDRO E VIALE KANT NELLE DUE DIREZIONI; SULLA CASILINA ANCORA TRAFFICO RALLENTATO TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA; SULLA PONTINA SI STA IN CODA TRA SPINACETO E L’ALLACCIO COL GRA DIREZIONE Roma; INFINE, TRAFFICO RALLENTATO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VITINIA E VIA DI MACCHIA SAPONARA DIREZIONE CASTEL FUSANO; DA FEDERICO MONTI PER OGGI È TUTTO, L’INFOMOBILITA’ AUGURA BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA. IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE. Servizio fornito da ...
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romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2019 ore 20:30', su #spreaker… - romadailynews : Traffico Roma del 21-02-2019 ore 20:00: VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2019 ORE 19.50… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2019 ore 19:45: VIABILITÀ DEL 21 FEBBRAIO 2019 ORE… -
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