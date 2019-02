Pomeriggio 5 | Francesca Cipriani censurata dalla trasmissione | Troppo

blogo

(Di giovedì 21 febbraio 2019)vulcanica più che mai. Oggi, giovedì 21 febbraio, la soubrette si è presentata in studio a5 affermando di essere stata fermata prima di entrare in studiosecurity di Mediaset perché vestita in maniera poco appropriata al salotto di Canale 5. L'ex-concorrente del Grande Fratello Vip, infatti, ha scelto di sfoggiare davanti alle telecamere un body nero sotto ad un vestito retato a maglie larghissime, che ha lasciato ben poco all'immaginazione del pubblico a casa. Per la messa in onda, allaè stato quindi consegnato un pareo da avvolgere in vita per coprire i fianchi sinin vista."Eronuda, mi hanno. Mi hanno bloccato le guardie di Mediaset, mi hanno detto che non potevo entrare a quest'ora con questo abito!" ha commentato la soubrette abruzzese, che irrefrenabile ha deciso poi di alzarsipoltrona e di ...