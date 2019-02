Giochi da tavolo | crescono interesse e qualità E in Italia c’è fermento di autori ed

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 febbraio 2019) Dati per spacciati qualche anno fa a causa dei videogame che li avrebbero fagocitati, idastanno godendo di un’inaspettata primavera. Anche in. Cresce il mercato,i giocatori,le associazioni e – udite udite – cresce anche la creatività: c’èdied editori. Se proprio volessimo trovare un problema, potremmo individuarlo nell’eccessivo numero di prodotti che arrivano sul mercato: un po’, con le dovute proporzioni, quello che sta succedendo con i libri. L’evoluzione delle tecniche ha reso più facile produrre: così sono diminuite le tirature minime necessarie per abbassare i costi e sono aumentati gli imprenditori che, spinti spesso dalla passione più che dalla smania di guadagno, si lanciano nell’editoria.All’ultima edizione del Premio Archimede perinediti hanno partecipato per esempio la ...