Ginnastica | Serie A 2019 | tutte le squadre | le formazioni | le ginnaste partecipanti | la

Ginnastica - Serie A 2019 : Carlotta Ferlito ed Elisa Meneghini - il grande rientro in gara! Stelle della Gal Lissone pronte al rilancio : Carlotta Ferlito ed Elisa Meneghini sono pronte per tornare in gara in occasione della prima tappa della Serie A 2019 di Ginnastica artistica che si disputerà domenica 24 febbraio al PalaYamamay di Busto Arsizio. Le due atlete sono inserite nella formazione presentata dalla Gal Lissone e sono le due punte di diamante della squadra brianzola che punterà a salire sul podio generale alle spalle dell’inarrivabile Brixia Brescia, il campionato ...

Ginnastica - Serie A 2019 : classe 2003 - benvenuta tra le grandi. Prima uscita da senior per Villa e compagne - l’Italia sogna Tokyo 2020 : Il debutto in società, uno dei momenti che segnano in maniera indelebile la carriera e la vita di uno sportivo, quella Prima volta che verrà ricordata per sempre anche se alle spalle hai già una carriera di assoluto spessore e hai provato emozioni importanti. Quel momento che rappresenta un vero e proprio spartiacque e che comunque vada segna il futuro, l’esordio tra le grandi per continuare a sognare e puntare ai massimi traguardi: ...

Ginnastica artistica - Prima tappa Serie A 2019 : data - programma - orario d’inizio e tv. Come seguire la gara di Busto Arsizio : Domenica 24 febbraio si disputerà la Prima tappa della Serie A 2019 di Ginnastica artistica, incomincia ufficialmente la stagione della Polvere di Magnesio e il campionato a squadre ripartirà dal PalaYamamay di Busto Arsizio (in provincia di Varese). Si preannuncia grande spettacolo per questo primo appuntamento imperdibile, l’Italia incomincia a tutti gli effetti la corsa verso gli Europei e i Mondiali che qualificheranno alle Olimpiadi ...

Asd Judo Frascati - il settore Ginnastica artistica ottiene un doppio primo posto a squadre in serie D : Roma – Nei giorni scorsi il settore ginnastica artistica dell’Asd Judo Frascati è stato protagonista nella prima prova regionale Silver del campionato di serie D federale a squadre, tenutasi ad Aprilia. Un appuntamento importante a cui le ragazze tuscolane, seguite in gara da Ana Maria Huncu e da Giorgia Coni (e in palestra anche da Germana Ghio e da Valerio Capece), hanno partecipato con tre squadre: una nella categoria Lb della fascia ...

Ginnastica artistica - Serie A 2019 : tutte le squadre partecipanti. Tre tappe da urlo tra febbraio e maggio : La Serie A 2019 di Ginnastica artistica si articolerà su tre tappe: 23-24 febbraio a Busto Arsizio, 29-30 marzo a Padova e 3-4 maggio a Firenze. Il massimo campionato italiano a squadre sarà fondamentale per preparare gli appuntamenti internazionali della prima parte di stagione, gli Europei di Stettino ad aprile sono indubbiamente il primo obiettivo di un’annata che culminerà poi con i Mondiali a ottobre. Alla Serie A1 parteciperanno ...

Ginnastica ritmica - Serie A 2019 : Fabriano vince la seconda tappa a Bologna e ipoteca lo scudetto : Al PalaDozza di Bologna si è disputata la seconda tappa della Serie A 2019 di Ginnastica ritmica e il copione non cambia: Fabriano domina e si impone col totale di 92.350 punti. Le Campionesse d’Italia, che avevano già festeggiato un paio di settimane fa a Sansepolcro, hanno fatto saltare il banco anche nel capoluogo emiliano e hanno messo una seria ipoteca sulla conquista del terzo scudetto consecutivo. Le marchigiane si sono fatte ...

Ginnastica - Serie A 2019 : la Brixia Brescia presenta la squadra - Campionesse d’Italia imbattibili. Che parata di stelle : Folco Donati, Presidente della società Campione di Italia in carica, la Brixia Brescia, ha ufficializzato i nominativi delle ginnaste selezionate dai tecnici per la Serie A 2019. Sono ben quindici le atlete sulle quali la Brixia potrà fare affidamento quest’anno e fra queste, brillano sicuramente i nomi di Vanessa Ferrari, Martina Rizzelli ed Erika Fasana. Vanessa e Martina saranno sicuramente assenti alla prima prova, quella di Busto Arsizio, ...

Ginnastica ritmica - Serie A 2019 : Fabriano domina la prima tappa - Baldassarri e Agiurgiuculese sugli scudi : A Sansepolcro (provincia di Arezzo) si è disputata la prima tappa della Serie A 2019 di Ginnastica ritmica, il massimo campionato italiano a squadre che ha cambiato collocazione in calendario rispetto al tradizionale svolgimento durante il periodo autunnale. Fabriano aveva conquistato lo scudetto poco più di un mese fa e la musica non è cambiata, le marchigiane si sono imposte con il totale di 90.150: dominio netto delle Campionesse ...

Ginnastica artistica - sorteggiati gli ordini di lavoro della prima di serie A. La scelta del primo attrezzo può influire sul risultato? : Il 18 gennaio, presso la sede federale di Viale Tiziano, a Roma, si sono tenuti i sorteggi per determinare gli ordini di salita delle società impegnate nella prima prova del Campionato di serie A di Ginnastica artistica, che si terrà a Busto Arsizio il prossimo 24 febbraio. Questo vuol dire che, diversamente dalle tappe successive, dove gli attrezzi saranno stabiliti secondo classifica, nella prima tappa ogni società sarà obbligata a fare quanto ...

Ginnastica - quando si torna in gara? Tutti i prossimi appuntamenti : 23-24 febbraio e 2-3 marzo da urlo tra Serie A - Coppa del Mondo e Jesolo : Siamo in pieno inverno, il periodo in cui la Polvere di Magnesio va in letargo e si assenta dalle gare. Le atlete sono nel bel mezzo del lungo periodo di allenamenti che precede poi l’inizio vero e proprio della stagione agonistica, tutte le ginnaste si stanno concentrando sull’apprendimento dei nuovi esercizi, si stanno perfezionando in palestra, vanno alla ricerca di un miglioramento continuo per poi essere al top quando conterà ...