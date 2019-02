Corona | Malena rivela | “Non gli piacciono le donne”

Malena senza filtri : "Fabrizio Corona non ha vera attrazione per le donne" : La pornostar racconta l'esperienza sotto le lenzuola con l'ex re dei paparazzi (e non risparmia qualche frecciata...)

Malena : "Fabrizio Corona? Non ha una vera attrazione per le donne" : Malena, intervistata dal settimanale 'Nuovo', in edicola questa settimana, ha risposto a tono a Fabrizio Corona che, nella propria autobiografia, ha inserito il suo nome tra le partner a letto degne di nota, definendola, però, 'oggetto di libidine'. Fabrizio Corona: 'Ho avuto delle amanti mentre ero fidanzato con Silvia Provvedi' prosegui la letturaMalena: "Fabrizio Corona? Non ha una vera ...

Fabrizio Corona - le amanti citate nel suo libro si arrabbiano e lo smentiscono. Malena : “Ci considera dei pezzi di carne” : “Io ho un magnetismo: guardo una donna e dopo un attimo sono lì che me la faccio. Una delle scopate più belle degli ultimi tempi è stata all’Hotel Parco dei Principi di Roma. Mi stavo allenando, arriva una ragazza sudamericana, mi accorgo del suo profumo Chanel, del suo Rolex da quarantamila euro; mi guarda, io guardo lei e dopo due minuti incominciamo a scopare come pazzi nel bagno dell’hotel”. Così scrive Fabrizio ...

Corona la cita nel libro tra le sue amanti - Malena : 'Considera le donne pezzi di carne' : Il capitolo del suo nuovo libro che Fabrizio Corona ha dedicato alle "amanti famose" che ha avuto dopo il carcere, sta facendo molto discutere: alcune ragazze che sono state descritte dall'imprenditore con termini non proprio lusinghieri, hanno deciso di rispondergli tramite le pagine del settimanale Oggi. L'attrice a luci rosse Malena, per esempio, ha detto di sentirsi diffamata dall'ex re dei paparazzi; Zoe Cristofoli, invece, considera il ...

Fabrizio Corona - l'insinuazione piccante di Malena : 'Per le donne non ha vera attrazione' : Fabrizio Corona nel suo ultimo libro ha parlato dei suoi amplessi vip. Nomi e cognomi. Non l'ha presa bene l'attrice di film per adulti ed ex naufraga Malena con cui Corona sostiene di aver condiviso ...

Fabrizio Corona - l'insinuazione piccante di Malena : "Per le donne non ha vera attrazione" : Fabrizio Corona nel suo ultimo libro ha parlato dei suoi amplessi vip. Nomi e cognomi. Non l'ha presa bene l'attrice di film per adulti ed ex naufraga Malena con cui Corona sostiene di aver condiviso momenti di intimità. "Non ho alcuna intenzione di fare pubblicità a questo signore che s’è permesso

Fabrizio Corona fa l'elenco delle sue 'amanti Vip' : Malena - Ginevra Rossini e Taylor Mega : Fabrizio Corona sta regalando ultimamente molti spunti di discussione agli appassionati di gossip: l'uscita del libro "Non mi avete fatto niente", infatti, ha riacceso i riflettori sulla vita privata dell'ex re dei paparazzi. Oltre a dichiarare ancora amore a Belen Rodriguez e ad avere belle parole per Nina Moric, nella sua nuova "fatica letteraria" l'imprenditore ha toccato un argomento un po' delicato: il tradimento. Il 45enne ha ammesso di ...