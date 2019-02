National Geographic annuncia alcune delle produzioni in arrivo sul canale

Arrivano le Barbie di National Geographic : Una linea completamente rinnovata di Barbie sta per arrivare sugli scaffali di tutto il mondo per celebrare le donne che hanno scelto di dedicare la loro vita alla scienza e alla natura. Susan ...

Silicon Valley - su National Geographic (Sky) la valle del boom : Visionari, cervelloni e affaristi. Per comprendere la nascita di Internet, è necessario conoscere i pionieri che arrivarono nella Silicon valley negli anni ’90. Prodotta da Arianna Huffington e creata da Matthew Carnahan (House of Lies) Silicon valley: LA valle DEL boom è una serie in 6 episodi che ricostruisce in modo gli anni folli della rivoluzione tecnologica fino alla bolla della new economy. In...

National Geographic e Sky Ocean Ventures cercano alternative alla plastica : National Geographic e Sky Ocean Ventures hanno lanciato un concorso internazionale per la ricerca di soluzioni innovative volte ad affrontare il problema legato all’utilizzo della plastica usa e getta. L’Ocean Plastic Innovation Challenge, un concorso della durata di un anno, si concentrerà su tre modi strategici di affrontare il crescente problema dell'inquinamento causato da...

Le (più belle) foto del Concorso di fotografia del National Geographic : Vincitore assolutoCategoria Luoghi e Paesaggi, primo classificatoCategoria Luoghi e Paesaggi, secondo classificatoCategoria Luoghi e Paesaggi, terzo classificatoCategoria Persone, primo classificatoCategoria Persone, secondo classificatoCategoria Persone, terzo classificatoCategoria Mondo Animale, primo classificatoCategoria Mondo Animale, secondo classificatoCategoria Mondo Animale, terzo classificatoCategoria Junior, primo ...

Green Leader - Minoli incontra su National Geographic i leader delle aziende : Sviluppo sostenibile. Attenzione per il pianeta e per le sue risorse. Parole che oggi non sembrano più così lontane dal mondo aziendale ma che anzi diventano in molti casi un vero e proprio obiettivo, con una crescita degli investimenti in eco-sostenibilità. Giovanni Minoli incontra i leader delle più importanti aziende presenti nel nostro Paese per raccontare come la prospettiva di un’economia sostenibile...

I Retroscena di Blogo : Minoli su National Geographic con Green leader e l'anno prossimo il ritorno a La7 : L'appuntamento è per lunedì 4 febbraio quando debutta su National Geographic Giovanni Minoli in una nuova serie televisiva dal titolo Green leader, le aziende e il pianeta. Alle ore 20:40 Minoli incontrerà i leader delle maggiori imprese italiane per raccontare la prospettiva di una economia sostenibile. Gli ospiti di questi appuntamenti diffusi dal canale posizionato sul tasto numero 403 del telecomando di Sky sono alcuni fra i più ...

Il cacciatore di dinosauri - su National Geographic un viaggio nel deserto del Gobi per contrastare il contrabbando di fossili : Il deserto del Gobi in Mongolia è il più grande giacimento di dinosauri al mondo, un vero e proprio terreno di caccia per i tombaroli che depredano questa terra in cerca di fossili da destinare al mercato nero. Il cacciatore di dinosauri, in onda su National Geographic (Sky 403) il 25 dicembre alle 20:55, segue un’importante spedizione volta a sviluppare un sistema che possa ostacolare in modo concreto il contrabbando di fossili. Federico Fanti, ...

National Geographic Channel - per più di un mese in onda tre canali temporanei : Dai documentari allo spazio, passando per i grandi fatti della Storia: tutto il meglio che un canale di divulgazione come National Geographic Channel può offrire, sarà contenuto in tre temporary Channel che intratterranno i telespettatori fino al 31 gennaio 2019. L'appuntamento è al canale 404 di Sky, dove si alterneranno, ogni due settimane, tre differenti canali tematici.La partenza avviene oggi, 17 dicembre 2018, con National ...

National Geographic con 3 temporary channel : Imperdibili - Spazio e Storia : Dal 16 dicembre al 31 gennaio, un mese e mezzo per 3 nuovi temporary channel firmati National Geographic che si susseguiranno al canale 404 di Sky. A dare il via sarà National Geographic Imperdibili in onda dal 16 al 31 dicembre. Due settimane dedicate alle serie più spettacolari e ai più grandi documentari mai di National Geographic. Da Malala a Jane. Da Megafabbriche a Missione Pluton...