Multa record per UBS in Francia

Francia - Multa record da 3 - 7 miliardi alla banca svizzera Ubs : “Aiutò i clienti a evadere il fisco” : Un tribunale francese ha comminato una multa da 3,7 miliardi di euro alla banca svizzera Ubs per aver aiutato i clienti a evadere il fisco. In particolare, Ubs è accusata di aver consentito a facoltosi clienti francesi di nascondere fondi in conti svizzeri non dichiarati e di aver fornito servizi bancari per riciclarne i proventi. Il processo è stato aperto lo scorso autunno dopo sette anni di indagini, avviate quando diversi ex dipendenti si ...

Facebook rischia una Multa record da miliardi di dollari : Facebook rischia multa record da diversi miliardi di dollari negli USA per violazioni sulla privacy legate alla scandalo Cambridge Analytica: il Washington Post segnala che lo scontro di Facebook con ...

Multa da record per Google dalla Francia : 50 milioni di euro per informazioni poco chiare sull’uso dei dati : Google dovrà pagare una Multa record di 50 milioni di euro per non aver fornito agli utenti informazioni trasparenti e comprensibili sulle sue politiche di utilizzo dei dati. A deciderlo la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), l’autorità amministrativa indipendente francese che è incaricata di assicurare l’applicazione della legge sulla tutela dei dati personali nei casi in cui si effettuino raccolte, ...

Washington Post : Facebook verso una Multa record per violazione della privacy : Facebook rischia una vera e propria stangata da parte delle autorità di vigilanza statunitensi per violazione della legge sulla privacy che protegge i dati personali. Una multa record che supererebbe quella di 22,5 miliardi di dollari inflitta nel 2012 dalla Us Federal Trade Commission a Google. Lo riporta il Washington Post....