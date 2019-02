Diciotti : La Procura chiede l'archiviazione per Conte - Di Maio e Toninelli : Questa mattina è stata notificata la richiesta di archiviazione sul caso Diciotti da parte della Procura di Catania per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, per il vicepremier Luigi Di Maio e per il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli. È quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi.

Caso Diciotti - la procura di Catania chiede l’archiviazione per Conte - Di Maio e Toninelli : Questa mattina è stata notificata la richiesta di archiviazione sul Caso Diciotti da parte della procura di Catania per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, per il vicepremier Luigi Di Maio e per il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli. È quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi. L'articolo Caso Diciotti, la procura di Catania chiede l’archiviazione per Conte, Di Maio e Toninelli proviene da Il Fatto Quotidiano.

Caso Diciotti - procura di Catania chiede l'archiviazione per Conte - Di Maio e Toninelli : La procura di Catania ha notificato la richiesta di archiviazione per Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Danilo Toninelli sul Caso Diciotti. Lo si apprende da fonti di palazzo Chigi. I magistrati avevano aperto un fascicolo dopo che il premier e i due ministri avevano mandato alla Giunta per le Immunità del Senato - chiamata a votare sull'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini - delle memorie in cui sostenevano che la ...

Diciotti - Procura valuta richiesta archiviazione per Conte e Di Maio : di Elvira Terranova Il Procuratore di Catania Carmelo Zuccaro è già al lavoro sul fascicolo aperto sabato sugli atti inviati dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere del Senato con la memoria ...

Caso Diciotti : Procura Catania valuta richiesta archiviazione per Conte e Di Maio : Palermo, 18 feb. (AdnKronos) - (di Elvira Terranova) Il Procuratore di Catania Carmelo Zuccaro è già al lavoro sul fascicolo aperto sabato sugli atti inviati dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere del Senato con la memoria del vicepremier Matteo Salvini e le 'autodenunce' del premier Giusepp

Diciotti : procura valuta se indagare Conte - Di Maio e Toninelli. Centinaio : "Governo non a rischio" : Sul caso Diciotti la procura di Catania starebbe valutando se iscrivere nel registro degli indagati oltre al ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, l’altro vice Luigi Di Maio e il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli. Cioè coloro che hanno dato man forte alla memoria difensiva di Salvini, sottoscrivendo, nei loro allegati al testo, che la decisione di non far ...

Diciotti - dopo l’autodenuncia del governo la procura di Catania indaga il premier Conte e i ministri Di Maio e Toninelli : Mezzo governo è indagato per la vicenda della nave Diciotti. Lo scrive il Corriere della Sera spiegando che la procura di Catania ha iscritto nel registro degli indagati i nomi del premier Giuseppe Conte, del viceppremier Luigi Di Maio e de ministro pentastellato per le Infrastrutture Danilo Toninelli. L’indagine, come anticipato nella giornata di ieri, è praticamente un atto dovuto dopo che il Senato ha inviato alla procura siciliana i ...