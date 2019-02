termometropolitico

: Al Carnevale di Putignano trionfa la libertà: il bacio di Klimt è tra due uomini. FOTO - SkyTG24 : Al Carnevale di Putignano trionfa la libertà: il bacio di Klimt è tra due uomini. FOTO - gipsterius : Migranti in gabbia e bambini con le coperte termiche: al Carnevale di Putignano sfila la denuncia - zazoomnews : Carnevale Putignano 2019: date, carri e programma sfilata. I prezzi -

(Di mercoledì 20 febbraio 2019). ICalendarioIldiè tra i più noti e antichi festeggiamenti in Italia. Il 17 gennaio, giorno di Sant’Antonio Abate, iniziano gli appunti delcon riti dal ritmo sempre più sfrenato. Da questo momento, il susseguirsi delle settimane (fino all’arrivo del martedì grasso) è segnato dalla centralità che ricopre il giovedì. Il giovedì diventa infatti sinonimo di satira sociale, in cui si portano sul palco una storia e un gruppo sociale ben distinto.In un ordine assolutamente immutabile si parte con i Monsignori, per poi continuare con i Preti, le Monache, i Vedovi, i Pazzi (ovvero, i giovani non ancora sposati), le Donne sposate e per finire i Cornuti (gli Uomini sposati), in un appuntamento curato dall’Accademia delle Corna, caratterizzato ...