Caltanissetta | maestra arrestata | Terrore in classe

Caltanissetta - urla e botte ai bambini in classe. Maestra d’asilo sessantenne incastrata dalle telecamere : urla , botte e punizioni. Ecco il quadro che è emerso dalle indagini dei carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mussomeli, che insieme ai colleghi della stazione di Milena, hanno arrestato una Maestra di 60 anni in servizio nella scuola dell’infanzia “Gianni Rodari” di Milena ( Caltanissetta ). I militari hanno dato esecuzione alla misura cautelare emessa dal gip nisseno su richiesta della locale Procura e la ...

