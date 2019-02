Allegri: «Loro più cattivi di noi, ma non è finita»

ilnapolista

(Di giovedì 21 febbraio 2019) L’analisidopo Atletico Madrid-Juventus.«Il secondo tempo è stato brutto, abbiamo commesso l’errore di andare dietro a. Abbiamo rischiato subito con Diego Costa, non abbiamo fatto un tiro in porta nella ripresa. Abbiamo sbagliato. Peggio del secondo tempo non possiamo fare. Dobbiamo aver fiducia, abbiamo tempo e spazio per riparare. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile».«Hanno inciso tante cose. Abbiamo sbagliato il secondo tempo. Può capitare. Ci sarà grande delusione per questo 2-0. Capita spesso che si perda la prima e si recuperi nella seconda. Siamo fiduciosi».«Contro l’Atletico bisogna essere veloci e precisi. Nel secondo tempo abbiamo rallentato la velocità di palla. Sul 2-0 abbiamo perso ordine e abbiamo rischiato anche il 3-0. È una partita che possiamo tranquillamente ribaltare. Non eravamo morti dopo aver perso in casa col ...