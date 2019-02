Windows 10 on ARM | Qualcomm presenta il modem X55 con 5G e 7Gbps di download

WoA installer : il tool per installare Windows 10 on ARM sui Lumia 950XL : Da circa 6 mesi a questa parte, alcuni developer attivi e conosciuti nella community di Windows 10 Mobile hanno cercato in tutti i modi di pubblicare delle guide su come installare Windows 10 on ARM sui Lumia 950 XL. Sfortunatamente la procedura, per quanto possa essere spiegata dettagliatamente, risulta molto lunga e complessa aumentando la probabilità di incontrare errori vari. Per tale ragione, il team di sviluppatori composto da Ben ...

Un altro video mostra Windows 10 on ARM in esecuzione sul Lumia 950 XL : Il progetto non ufficiale portato avanti da diversi sviluppatori di tutto il mondo e riguardante la possibilità di eseguire il vero Windows 10 on ARM sui Lumia 950XL continua a stupirci tuttora. Recentemente, infatti, è stato pubblicato su YouTube un nuovo video dove si può osservare come Windows 10 funzioni comunque piuttosto bene anche se installato su uno smartphone. A differenza dei filmati precedenti dove si mostrava la fase di boot e ...

Firefox per Windows 10 on ARM : pubblicata la prima versione beta : Agli inizi di dicembre, in occasione della presentazione del nuovo SoC Snapdragon 8cx, trapelò in rete la notizia ufficiale relativa alla nuova versione di Firefox appositamente studiata per Windows 10 on ARM. A distanza di circa un mese, Windows Central ci segnala il rilascio in preview della prima versione. Ovviamente si tratta di una build in beta (Nightly) e quindi risulterà sicuramente molto instabile, lenta, incompleta e piena di bug sia ...

Windows 10 on ARM : Qualcomm conferma la non-emulazione dei programmi a 64bit : Durante l’evento Build 2018, Microsoft aveva annunciato per Windows 10 on ARM il supporto di Visual Studio alla ricompilazione dei programmi ad ARMx64 aprendo un nuovo e interessante scenario. Se, da un lato, la ricompilazione è diventata finalmente realtà, per quanto concerne invece l’emulazione dei software a 64bit pare che sia destinata ad essere soltanto un sogno. Miguel Nunes, il direttore del product management di Qualcomm, ...

Firefox : in arrivo una versione per Windows 10 on ARM : Windows 10 on ARM sta continuando a crescere gradualmente e ad acquisire la sua fetta di mercato grazie anche ai notevoli investimenti ma, sul fronte dei browser disponibili, c’è ancora molto da fare. Attualmente, infatti, l’edizione di Windows 1o dedicata ai PC con a bordo i moderni processori Snapdragon risulta compatibile solo ed esclusivamente con Microsoft Edge limitando agli utenti la possibilità di optare per un browser ...