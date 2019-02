Una Guerra Fredda a bassa intensità

Lega alla guerra sul Reddito : 'Rinnovabile Una sola volta' : ROMA Dalla Lega il viceministro all'Economia, Massimo Garavaglia, avverte gli alleati: 'Abbiamo sempre detto che il Reddito di cittadinanza non può essere sine die'. Dai Cinquestelle gli replica la sua omologa in via XX settembre, Laura ...

Lancio di pietre contro il treno della Circumflegrea - ferito un ragazzo : 'È Una guerra' : Ieri un uomo ha scagliato con forza una bottiglia contro il parabrezza di un bus dell'ANM mandandolo in frantumi, questa sera un altro episodio di violenza contro un treno della Circumflegrea. 'Quando ...

Lancio di pietre contro il treno della Circumflegrea - ferito un ragazzo : «È Una guerra» : Ieri un uomo ha scagliato con forza una bottiglia contro il parabrezza di un bus dell?ANM mandandolo in frantumi, questa sera un altro episodio di violenza contro un treno della...

Anche il "criminale" Churchill è Una vittima della guerra alla storia : Roma. “Prima o poi ci prenderanno le statue di De Gaulle, Churchill, Roosevelt e altri, come se fossimo invitati a una nazificazione del passato occidentale”, scriveva un paio di anni fa sul Figaro Mathieu Bock-Côté. “Si educa a odiare la propria civiltà”. In Inghilterra impazza la guerra al passato

Bossi : "A Matteo ho lasciato Una macchina da guerra" : Ho lasciato una macchina da guerra e per fortuna la Lega è rimasta una macchina da guerra... ''. Dopo la vittoria in Abruzzo del centrodestra a trazione leghista Umberto Bossi commenta con l'Adnkronos ...

'I caduti della Grande Guerra? Sfigati'. La frase costa Una multa ad Una ventiduenne : MACERATA 'Abito in via 226/o Reggimento fanteria, quattro sfigati morti in guerra'. In questo modo, stando a quanto riporta l'Ansa, una 22enne di Macerata ha indicato i riferimenti dell'intitolazione ...

Una Guerra inutile e dannosa che non rilancia l'economia : E non può bloccare la decisione del direttorio della Banca d'Italia, fatta propria dal ministro dell'economia. Ciò che è in gioco, dunque, è l'autonomia della Banca d'Italia e il potere del ministero ...

Air France vola via. La compagnia francese potrebbe uscire dalla partita per rilevare Alitalia assieme a Delta. Inizia Una Guerra industriale? : Business is business, gli affari sono affari. Fino a che punto la logica che sottende le dinamiche di pezzi di potere e interessi si fa condizionare da uno scontro politico-diplomatico come quello in corso tra Italia e Francia? Dopo l'indiscrezione del Sole 24 ore, che riferisce di un passo indietro di Air France, la partita Alitalia si ritrova ingarbugliata proprio in questo interrogativo. La compagnia non commenta né però ...

Juve tra Dybala e Una guerra... Real : Abbastanza per segnare una frattura nei rapporti tra due dei club più importanti - e vincenti - al mondo ma non ancora abbastanza per chiudere un capitolo ostile che resta aperto eccome. Sul mercato, ...

Sanremo 2019 - Claudio Baglioni e la risposta a Matteo Salvini : "Una Guerra con lui?" : "Mai stata guerra con Salvini. Sono felice che ci sia anche uno spettatore così illustre per il Festival". Lo ha detto Claudio Baglioni in conferenza stampa a proposito del tweet "Evviva Sanremo" postato mercoledì sera a tarda ora dal vice premier e ministro dell’Interno. Nell’immagine - che sembra

Sanremo - Baglioni e le polemiche : «Con Salvini nessUna guerra» : Il giorno dopo, il clima è un po' più rasserenato, il Festival ha preso il via, gli ascolti della seconda serata hanno tenuto e il direttore Baglioni può tirare un respiro di sollievo insieme ai due ...

Sanremo 2019 - Claudio Baglioni e la risposta a Matteo Salvini : 'Una Guerra con lui?' : 'Mai stata guerra con Salvini. Sono felice che ci sia anche uno spettatore così illustre per il Festival'. Lo ha detto Claudio Baglioni in conferenza stampa a proposito del tweet ' Evviva Sanremo ' ...

Sanremo - Baglioni risponde al tweet di Salvini : "NessUna guerra" : Continua la querelle che ha scaldato Sanremo già prima della sua serata iniziale. La polemica sui migranti, esplosa durante la conferenza stampa di lancio del Festival, tiene ancora banco. E se ieri sera Pio e Amedeo hanno provato a chiudere la disputa con la loro inconfondibile ironia, riuscendo a strappare a Salvini un tweet divertito, ora è Baglioni a mettere un punto (forse) definitivo sulla vicenda."Non c'è mai stata una 'guerra' con ...

C'era Una volta la guerra - venerdì 8 al teatro dei Piccoli. : ... viale Usodimare o via Terracina_ Napoli giovedì 7 e venerdì 8 febbraio ore 10 , '7, solo su prenotazione a Le Nuvole, Le Nuvole 0812395653 , feriali 9/17, 0812397299 , orari spettacoli, info@...