Tsitsipas versione playboy | il messaggio alle fan | “fidanzate? Per ora non ho tempo | ma

sportfair

(Di martedì 19 febbraio 2019) Stefanoslancia un chiaroa fan e spasimanti: per ora niente fidanzate, ma per eventuali ‘candidature’ c’è la chat Instagram Stefanosè uno dei tennisti più in voga del momento. Il giovane talento greco non attira l’attenzione su di sé solo per il suo grande talento, ma anche per la sua bellezza. La sua lunga chioma castana, i suoi tratti mediterranei e il suo fisico scultoreo lo hanno fatto balzare in pocoin vettapreferenze del pubblico femminile. Di fidanzate però non se ne parla, non adesso almeno: Stefanos è concentrato sulla sua carriera. Ma come spiegato dopo Rotterdam, per eventuali proposte, al giorno d’oggi, basta unsui social: “non hoper relazioni sentimentali e amori, è l’ultima cosa a cui penso ora. Arriverà il momento giusto, ma ora no. Ma se una ragazza è interessata, può sempre mandarmi un ...