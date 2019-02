Sicurezza | da Monaco luci livide sul rapporto Ue Usa

huffingtonpost

(Di martedì 19 febbraio 2019) La maratona di, l'annuale conferenza sulla(Munich Security Conference, Msc), che da 55 anni si svolge nel capoluogo bavarese, è, senza alcun dubbio, l'evento di punta per chi si occupa di relazioni internazionali. Quest'anno è stata una maratona tanto illuminante quanto avvilente. Di ritorno da, è il caso di rimettere insieme i pezzi, pensando ai principali messaggi emersi.Europa e America, due visioni del mondo completamente diverseAlla conferenza di quest'anno, si è arrivati pensando che la discussione si sarebbe concentrata sultra europei e americani e in effetti così è stato, come ogni anno, ma in modo diverso da come mi aspettavo.La spaccatura tra la maggior parte degli europei e l'attuale amministrazione statunitense non è costituita soltanto dai pareri divergenti su commercio, Iran, clima, ...