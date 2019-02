Shovel Knight | King of Cards e Showdown rinviati di diversi mesi

eurogamer

: #YachtClubGames ha annunciato che l'uscita di diversi titoli relativi al brand #ShovelKnight sarà posticipata di di… - TeamNerd_it : #YachtClubGames ha annunciato che l'uscita di diversi titoli relativi al brand #ShovelKnight sarà posticipata di di… - gamescore_it : Tutti i nuovi contenuti di Shovel Knight sono rimandati a una data indefinita - - FM_Pagano : RT NintendOnTweet '#ShovelKnightTreasureTrove, rimandata la versione retail e vari altri prodotti Per approfondire… -

(Di martedì 19 febbraio 2019) La casa di sviluppo Yatch Club Games ha da poco comunicato cheOfe la versione fisica del titolo Treasure Trove, non saranno più pubblicati il 9 aprile ma il loro lancio sul mercato è stato rimandato di "".Come riportato da Gematsu, Ecco le parole della software house:"Abbiamo ancora un po' di lavoro da fare, il nostro obiettivo resta quello di pubblicare i giochi al loro livello massimo di qualità possibile, esattamente come abbiamo fatto per tutti gli altri titoli di. È nostra priorità anche far uscire questi giochi in versione fisica ma ci serve ancora un po' di tempo perché ciò avvenga, e quindi dobbiamo rimandare la data d'uscita un'ultima volta. Vogliamo comunque optare per una pubblicazione in contemporanea, quindi questo ritardo si applica a tutto: edizioni fisiche, update digitali e ...