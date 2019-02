Se non si riconosce la Presenza | tutto il resto è inutile

Lorenzo Nizzi Vassalle - il ministro Bussetti al ragazzo non udente laureato a Pisa : “Riconosceremo la lingua dei segni” : “I miei complimenti a Lorenzo, il primo ragazzo non udente laureato con 110 e lode all’Università di Pisa con la tesi ‘I sordi, l’audiovisivo e i nuovi media’”. A scriverlo è il ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Marco Bussetti, che, su Facebook, ha postato un articolo de Il Fatto Quotidiano.it del 14 febbraio, ripreso dal sito Sordionline. La storia è quella di Lorenzo Nissi Vassalle, ...

Contributi Inps non restituiti : prescrizione e come farli riconoscere : Contributi Inps non restituiti: prescrizione e come farli riconoscere prescrizione Contributi Inps non restituiti dall’ Inps Ruoli professionali, errori commessi in buona fede e versamento dei Contributi Inps: può accadere che questi ultimi non vengano restituiti, che i termini di prescrizione siano scaduti e che sia decisamente più difficile farseli riconoscere. La casistica è particolare ma sulla restituzione dei Contributi Inps la ...

Enzo Moavero supera la prova del funambolo. Per il Venezuela l'Italia chiede il voto - ma non riconosce Guaidò : Un esercizio di equilibrismo politico su un filo sottilissimo e tesissimo, con il rischio di cadere da entrambe le parti. Funzionale a mantenere uniti chi sul Venezuela uniti non è: Cinque Stelle e Lega, i contraenti del "Contratto di Governo". Enzo Moavero Milanesi ha superato la prova del funambolo con un esercizio di equilibrismo diplomatico che, nelle intenzioni del protagonista, dovrebbe riavvicinare l'Italia ai sempre più ...

Vince alla lotteria ma per non farsi riconoscere ritira premio con la maschera di Scream : Il fortunato vincitore ha pensato di camuffarsi con una maschera, una tunica e dei guanti per non essere riconosciuto e quindi disturbato per strada da eventuali richieste di denaro.Continua a leggere

Venezuela - M5s : non riconoscere Guaidò non significa neutralità : Roma, 4 feb., askanews, - 'Non riconoscere la presidenza Guaidò non significa rimanere neutrali né, tantomeno, appoggiare Maduro: significa sostenere con fermezza la strada del dialogo e della non ...

L'Italia non riconosce Guaidò come presidente : Dopo le recenti vicende di gennaio, si è questionato sul riconoscimento del ruolo di presidente in Venezuela: al Parlamento Europeo, ha dominato una maggioranza che appoggia il 'golpe' di Juan Guaidò, autoproclamatosi presidente al posto di Nicolás Maduro. Il golpe A dicembre era stato riconfermato presidente Maduro, che ricopriva questo ruolo dalla morte di Chávez nel 2013: inizialmente ad interim - dopo che Chávez lo aveva presentato ai ...

Aemilia - droga in carcere : 7 condanne. ‘Botte a detenuto che non riconosceva supremazia ‘ndrangheta su camorra’ : Grazie a rapporti con agenti della polizia penitenziaria riuscivano a usare droga anche in carcere. Dove continuavano a comportarsi da boss, ordinando violenze e intimidazioni. Sono sette le condanne emesse con il rito abbreviato dal gup del tribunale di Bologna, Gianluca Petragnani Gelosi: la più alta a sette anni e sei mesi. Il giudica ha deciso anche un patteggiamento e dieci rinvii a giudizio. Il processo è l’epilogo ...

Venezuela : l'Italia non riconosce Guaidò presidente - l'Europa sì : L’Italia non può riconoscere Juan Guaidò quale presidente del Venezuela: lo annuncia a TV2000 il sottosegretario Manlio Di Stefano, del Movimento 5 Stelle. Nonostante il via libera del Parlamento europeo alla risoluzione non legislativa che riconosce il leader dell’opposizione, autoproclamatosi presidente del Venezuela ad interim. "Si chiama principio di non ingerenza ed è riconosciuto dalle Nazioni Unite", dichiara il sottosegretario penta ...

Venezuela - Di Stefano - M5s - : 'L'Italia non riconosce Juan Guaidò' - Picchi - Lega - : 'Ma presidenza Maduro è finita' : "Siamo totalmente contrari al fatto che un Paese, o un insieme di Paesi terzi, possa determinare le politiche interne in un altro Paese. Oggi il più grande interesse che abbiamo - ha aggiunto Di ...

Venezuela - M5s : l'Italia non riconosce Guaidò La Lega : ma la presidenza di Maduro è finita : Due sottosegretari agli Esteri (il pentastellato Di Stefano e il leghista Picchi) spiegano la linea del governo sul caos in Venezuela. In precedenza l'Europarlamento aveva riconosciuto Guaidò "presidente ad interim" (Lega e M5s hanno votato contro)

Venezuela : «Italia non riconosce Guaidó» : Gli eurodeputati Pd, Lega e M5s si sono astenuti. Il sottosegretario Di Stefano: «Non vogliamo un’altra Libia». L’opposizione cerca l’appoggio dei militari, «fondamentale per permettere un cambiamento nel governo»

