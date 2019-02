Scomparsa giovane da Montiglio Monferrato | il caso a ' Chi l' ha visto'

Sindaco di Modica : la Scomparsa del giovane riguarda tutti noi : Il Sindaco di Modica : la scomparsa del giovane Modica no riguarda tutti noi. "Non lasciatevi abbagliare da promesse di soldi facili senza sforzi

Usa : il mistero di Emily Wade - giovane mamma Scomparsa nel nulla : E' uscita di casa per cenare con degli amici ed è sparita nel nulla . E' un vero e proprio giallo la scomparsa di Emily Wade , 38enne di Ennis, città del Texas a circa 70 km da Dallas. La donna, mamma di una bambina di 7 anni, ha fatto perdere le sue tracce sabato 5 gennaio: "Esco con dei colleghi" aveva spiegato alla madre Shirley (con la quale convive). L'appuntamento Sono ore di grande angoscia per i parenti e gli amici di Emily Wade . "Sono ...

Spagna - il giallo di Laura Luelmo : ritrovata morta la giovane insegnante Scomparsa : Laura Luelmo, giovane insegnante originaria di Zamora (città nel nord ovest della Spagna, poco distante al confine con il Portogallo) è stata ritrovata senza vita, nella mattinata di oggi, in una zona boschiva nei pressi di El Campillo, comune in provincia di Huelva, in Andalusia. La donna, 26 anni, aveva fatto perdere le sue tracce mercoledì 12 dicembre. Aveva fatto perdere le sue tracce mercoledì Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 17 ...