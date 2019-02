Omaggio lampo ad Alessandro Mendini | i suoi pezzi icona vanno all' asta

lastampa

(Di martedì 19 febbraio 2019) Lunedì 18 febbraio 2019 è scomparsodell'architettura e designer che con il suo genio spiazzante e colorato ha contribuito all'ascesa del made in Italy nel mondo. Tra i massimi protagonisti del design del '900,ha dato opere d'arte come la leggendaria 'Poltrona Proust' del 1978, ma anche la 'Magis 'del 2011; il cavatappi 'Anna G' disegnato per ...