Bufera Collovati | la risposta di Caterina | moglie dell’ex calciatore

Collovati - le scuse dopo la Bufera : "Rispetto le donne - non le offenderei" : Le scuse dopo la bufera. Sono passate 24 ore dalle parole dell'ex calciatore Fulvio Collovati che hanno scatenato un putiferio sui social e non solo, quando il campione del mondo degli Azzurri '82 fa ...

Bufera Collovati - l'ex calciatore attaccato per le frasi sessiste : 'una donna non capisce come un uomo' - e interviene anche la moglie : Bufera su Collovati dopo le frasi sessiste pronunciate a 'Quelli che il calcio': la moglie Caterina lo difende E' Bufera su Fulvio Collovati per le frasi sessiste pronunciate ieri durante la ...

Collovati : "Quando sento le donne parlare di tattica mi si rivolta lo stomaco". E' Bufera : Anche la politica si è indignata. "Ieri a Quelli che il calcio, servizio pubblico, Fulvio Collovati ha definito le donne incapaci di capire la tattica nel calcio. La fiera del luogo comune. La ...

Bufera Collovati - l’ex calciatore attaccato per le frasi sessiste : “una donna non capisce come un uomo” - e interviene anche la moglie : Bufera su Collovati dopo le frasi sessiste pronunciate a “Quelli che il calcio”: la moglie Caterina lo difende E’ Bufera su Fulvio Collovati per le frasi sessiste pronunciate ieri durante la trasmissione ‘Quelli che il calcio‘ su Rai 2. L’ex calciatore è intervenuto per dire la sua sul caso di Mauro Icardi e della moglie-agente Wanda Nara. “Quando sento una donna, poi la moglie di un calciatore, ...

“Quando sento una donna parlare di tattica mi si rivolta lo stomaco” - Bufera su Collovati : L’ex campione del mondo Fulvio Collovati è finito nella bufera, intervenuto durante la puntata di ‘Quelli che il Calcio’ il commento ha scatenato il caos: “Quando sento una donna, anche le mogli dei calciatori, parlare di tattica mi si rivolta lo stomaco. Non ce la faccio! Se tu parli della partita, di come è andata e cose così, bene. Ma non puoi parlare di tattica perché la donna non capisce come un uomo, non c’è ...

Bufera su Collovati - Caterina sta con Fulvio : 'Io non spiegavo il 4-4-2...' : ... @CateCollovati, 18 febbraio 2019 LA RISPOSTA - Pronta la riposta della moglie, che si schiera dalla parte dell'ex calciatore, campione del mondo con l'Italia nell'82: ' Mio marito ha parlato di ...

"Le donne non parlino di tattica" - Bufera su Collovati : La visione del mondo unisex non mi appartiene". Poi, in un altro tweet: "Parlare di calcio certo, ma la tattica è altra cosa. Parlare, tutti possiamo farlo dire cose giuste è diverso. Saluti dalla ...

Donne & calcio - Bufera su Collovati : «Non capisce tattica come l'uomo» : Durante la puntata di "Quelli che il calcio" di domenica, in onda su Rai 2, Fulvio Collovati è intervenuto parlando di tattica e Donne. L'ex campione del mondo del 1982 ha fatto...

Bufera su Collovati : Le donne non possono parlare di tattica - : Non poteva scegliere periodo più fertile, visto il caso Wanda Nara , Fulvio Collovati per esprimere il suo parere sulle donne che parlano di calcio . Stavolta però il campione del mondo '82 ha ...

'Le donne non parlino di calcio' : Bufera su Collovati : Il campione del mondo con l'Italia nel 1982 ha preso la parola per esprimere la sua opinione e non ha usato mezze misure. Collovati non ha infatti soltanto criticato l'argentina in quanto ...