Una commissione del Parlamento britannico dice che Facebook ha violato “intenzionalmente

L'Onu all'Italia : "Una commissione per indagare sugli abusi dei preti" : A chiederlo il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che esprime preoccupazione "anche per il basso numero di indagini e azioni penali da parte della magistratura italiana"

Lega A - istituita Una commissione per la ripartizione delle risorse : ripartizione diritti Tv Serie A – Si è riunita oggi a Milano l’Assemblea della Lega Serie A, sotto la presidenza di Gaetano Miccichè. Tra i punti all’ordine del giorno c’erano l’elezione di un Consigliere di Lega Serie A in sostituzione dell’uscente Marco Fassone e una discussione sui criteri di ripartizione delle risorse. Scaroni: «Comprare un […] L'articolo Lega A, istituita una commissione per la ripartizione delle risorse è stato ...

Protesta latte - Salvini : 'Subito Una commissione unica nazionale' : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, è intervenuto sulla Protesta dei produttori di latte sardi definendo "urgente" la formazione di una commissione unica nazionale. Un gruppo di lavoro "con ...

L'incontro sulla Tav tra Italia e Francia slitta a data da destinarsi. La commissione Ue vuole Una decisione prima delle Europee : L'incontro tra i due ministri si allontana, tra i tecnici non vi è stato alcun contatto e una soluzione si allontana. La prossima settimana il titolare del dicastero dei Trasporti Danilo Toninelli avrebbe dovuto discutere del futuro della Tav con la sua omologa Elisabeth Borne ma, per il momento, dagli uffici di Porta Pia la richiesta del faccia a faccia non è stata ancora inoltrata. E la scelta, da parte della Francia, di ritirare ...

Neonato morto in ospedale a Bologna : istituita Una commissione d’inchiesta : Il Nas dei carabinieri, su impulso della Procura di Bologna, ha avviato accertamenti sulla vicenda del Neonato deceduto sabato scorso all'ospedale Maggiore di Bologna: la mamma, una donna di 33 anni, era stata sottoposta a un parto cesareo d'urgenza ed è tutt'ora ricoverata nel reparto di Terapia Intensiva.Continua a leggere

Facebook vuole creare Una commissione di vigilanza sui contenuti : Facebook (Omar Marques/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) La regolazione dei contenuti pubblicabili su Facebook torna sotto la lente della società. Dopo un post di Mark Zuckerberg sulla visione di come i contenuti dovrebbero essere regolamentati sul suo social, ora Facebook pubblica una bozza di un documento che delinea le norme per formare un organismo indipendente che vigili sui contenuti. I compiti di questa commissione saranno quelli ...

Una settimana di politica in due minuti : Banfi nella commissione Unesco - i fischi a Bonafede e i guai di Salvini : La nomina di Lino Banfi come componente dell’Assemblea della commissione nazionale Unesco, con la relativa ridda di commenti e reazioni (da Salvini a Renzi). Poi le contestazioni al ministro Bonafede in Aula, durante il suo discorso sulla corruzione. Per finire poi con il caso Diciotti, che torna d’attualità con la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell’Interno Matteo Salvini. L'articolo Una ...

‘Non siamo pesci’ : l’appello per l’istituzione di Una commissione sulle stragi nel Mediterraneo : Si chiama 'Non siamo pesci' ed è il manifesto lanciato da Luigi Manconi e sottoscritto da varie personalità come Roberto Benigni e Roberto Saviano. L'obiettivo dell'appello è quello di istituire in Parlamento una commissione d'inchiesta sulle stragi nel Mediterraneo. La proposta riceve il sostegno del Pd che si impegna a portare la questione in Parlamento.Continua a leggere

Migranti - il Pd aderisce all'appello di Manconi per Una commissione di inchiesta sulle stragi in mare : Di fronte alla tragedia che in questi giorni si sta consumando nelle acque del Mediterraneo speriamo che nessuna forza politica si tiri fuori da una analisi seria delle cause, che il governo non si ...

'Subito Una commissione di inchiesta sulle stragi nel Mediterraneo' : La ripetizione di questi 'non' porta in superficie quel che una semplice cronaca di quanto avvenuto nel Mar Mediterraneo nel corso delle ultime ore non riesce più a far percepire. I fatti sono questi:...

"Subito Una commissione di inchiesta sulle stragi nel Mediterraneo" : Il manifesto: "Non siamo pesci": davanti a Montecitorio una manifestazione promossa dai Radicali Italiani e dall'associazione "A Buon Diritto". Fra i promotori: Luigi Manconi, Roberto Benigni, Sandro Veronesi, Massimo Recalcati

Lefebvriani - chiusa la commissione "Ecclesia Dei". Diventa Una sezione della Dottrina della fede : A cambiare è la collocazione del finora segretario della commissione, monsignor Guido Pozzo, nominato sovrintendente all'economia della Cappella Musicale Pontificia della Cappella Sistina con un ...

Fincantieri - Commissione Ue avvia Una inchiesta sulla acquisizione di Stx | Eliseo : nessUna ritorsione : "La Francia non ha chiestoassolutamente nulla. Non bisogna in alcun modo vederlo come unaforma di ritorsione politica" dicono dal governo transalpino.

