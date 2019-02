Pubblicità - La Fiat festeggia la vittoria di Sting e Shaggy ai Grammys

quattroruote

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Laha diffuso un teaser video che anticipa la campagna di lancio di una nuova serie speciale celebrativa della 500X per i 120 anni del marchio, in onda a partire da marzo. I testimonial sono, che per l'occasioneno il premio Grammy 2019 per la categoria Miglior Album Reggae. Il filmato è stato girato da Joseph Kahn, autore anche del video del singolo dei due artisti "Just One lifetime" usato come colonna sonora dello spot.