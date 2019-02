Loiseau:Br esiliati?Decidono magistrati

Sul tema degli ex brigatisti rifugiati in Francia "non c'è alcun motivo di opporsi a una eventuale estradizione",ma la questione compete aiche valutano "caso per caso". Lo ha detto la ministra francese agli Affari Europei, intervistata da Le Monde. Il tema "viene trattato da Giustizia a Giustizia.Non spetta a un ministro dell'Interno (Salvini ndr) sia esso vicepremier,di venire a prendere i brigatisti in Francia e non spetta al suo omologo francese consegnarglieli",spiega.(Di lunedì 18 febbraio 2019)