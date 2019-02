L’Alfa Romeo svela la monoposto di Raikkonen e Giovinazzi

Dulcis in fundo - ecco L’Alfa Romeo Racing C38! : Alle 8.30, esattamente 30 minuti prima che le monoposto di F1 scendessero in pista per la prima volta nel 2019, Alfa Romeo Racing ha presentato la nuova Alfa Romeo Racing C38. Di seguito i commenti degli uomini del team, inclusi i due nuovi piloti Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi, che riporta l’Italia sulla griglia. Frédéric […] L'articolo Dulcis in fundo, ecco l’Alfa Romeo Racing C38! sembra essere il primo su ...

F1 – Raikkonen “Iceman” - Giovinazzi tricolore : i caschi dei piloti delL’Alfa Romeo [GALLERY] : Raikkonen e Giovinazzi svelano i loro nuovi caschi per la stagione 2019 di F1 in Alfa Romeo E’ stata svelata questa mattina in pitlane a Barcellona la nuova livrea dell’Alfa Romeo di Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi. Pochi minuti prima di scendere in pista per la prima giornata di test sul circuito spagnolo, i due piloti hanno tolto i veli alla nuova C38. Insieme al nuovo design della loro monoposto, i due piloti Alfa Romeo ...

Il tempo è scaduto - L’Alfa Romeo Racing si mostra al mondo : Raikkonen e Giovinazzi presentano la nuova C38 [GALLERY] : L’Alfa Romeo Racing è l’ultima scuderia a presentare la propria monoposto, facendolo proprio a ridosso della prima giornata di test a Barcellona Comincia ufficialmente la stagione di Formula 1, scatta oggi la prima sessione di test del 2019, in programma fino a giovedì sul circuito di Barcellona. Proprio il tracciato del Montmelò è il teatro della presentazione dell’Alfa Romeo Racing, ultima scuderia a mostrare al mondo ...

F1 – L’Alfa Romeo Racing debutta a Fiorano : la Ferrari punta la sua attenzione sulla monoposto di Raikkonen : L’Alfa Romeo Racing di Kimi Raikkonen sulla pista di Fiorano, il debutto della monoposto di Hinwil sul circuito della Ferrari Kimi Raikkonen fa ‘sgranchire le gambe’ alla sua Alfa Romeo Racing sulla pista di Fiorano. Proprio sul circuito della Ferrari è apparsa per la prima volta in pista la monoposto di Hinwil, caratterizzata da una livrea nera cosparsa di cuoricini rossi. La grafica esterna dell’Alfa Romeo ...

F1 - L’Alfa Romeo Racing sulla scia della Mercedes : il particolare social tradisce una sorprendente livrea [FOTO] : Il team di Hinwil ha postato sui social la foto di un dettaglio della nuova livrea, seguendo lo stile utilizzato dalla Mercedes ‘Love isn’t just in the air‘, con questa frase l’Alfa Romeo Racing augura buon San Valentino ai propri fan, accompagnandola con la foto di un dettaglio della nuova monoposto. Un’immagine sorprendente, che tradisce quella che potrebbe essere la livrea della macchina di Raikkonen e ...

F1 – Raikkonen e Giovinazzi protagonisti di una giornata speciale con L’Alfa Romeo sul circuito di Balocco [GALLERY] : Accanto ai piloti la gamma Alfa Romeo che rappresenta la massima espressione di sportività e bellezza: Giulietta Veloce, Giulia Quadrifoglio e Stelvio Quadrifoglio, per un’esperienza sul circuito di Balocco che anticipa una stagione ricca di entusiasmo I piloti del team di Formula 1 “Alfa Romeo Racing” hanno vissuto una giornata all’insegna del brand Alfa Romeo presso il celebre Proving Ground di Balocco, iconico ...

F1 – Giovinazzi come Valentino Rossi : il pugliese delL’Alfa Romeo da Aldo Drudi per un casco speciale : Giovinazzi da Aldo Drudi per un casco speciale ‘alla Valentino Rossi’ per la sua stagione 2019 in F1 con l’Alfa Romeo Antonio Giovinazzi esordirà ufficialmente come pilota di F1 nella stagione 2019: il pugliese è infatti stato scelto dall’Alfa Romeo per affiancare Kimi Raikkonen nel nuovo Mondiale a quattro ruote. Un’emozione incredibile per il pilota di Martina Franca, che raggiunge un sogno che coltivava sin ...

F1 - Giovinazzi e quel retroscena su Kimi Raikkonen : “da quando siamo arrivati alL’Alfa Romeo Racing…” : Il pilota italiano ha raccontato questi primi mesi in Alfa Romeo, svelando anche un piccolo retroscena relativo al rapporto con Raikkonen Prima esperienza da pilota titolare in Formula 1, Antonio Giovinazzi non sta nella pelle per questa nuova ed entusiasmante avventura da vivere con la tuta dell’Alfa Romeo Racing addosso. photo4/Lapresse Il Mondiale 2019 si avvicina, per questo motivo il driver pugliese non lascia nulla al caso, ...

F1 : FCA vorrebbe acquisire la Sauber. Si punta al definitivo rientro delL’Alfa Romeo nel Circus : Il ritorno della denominazione Alfa Romeo in Formula Uno ha un fatto certo effetto tra gli appassionati. La nascita dall’Alfa Romeo Racing, ovvero del team frutto della collaborazione tra il noto marchio nostrano e la Sauber, è un qualcosa che secondo molti rappresenta uno step transitorio. Stando a quanto riportato dalla testata teutonica Auto Bild il gruppo FCA sarebbe interessato ad acquisire l’intero pacchetto azionario della ...

F1 - ufficializzata la entry list del Mondiale 2019 : L’Alfa Romeo Racing soppianta la Sauber [FOTO] : E’ stata diramata oggi dalla FIA la entry list del Mondiale 2019, due le sostanziali novità che riguardano la Racing Point e l’Alfa Romeo Racing ufficializzata nella giornata di oggi la entry list del Mondiale 2019 di Formula 1, la FIA ha reso note le dieci scuderie e i venti piloti che saranno ai nastri di partenza del nuovo campionato. Poche le novità, che riguardano principalmente i nomi ufficiali di due scuderie: l’ex ...