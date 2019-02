Roma-Bologna 2-1 : i giallorossi soffrono - poi Kolarov e Fazio lanciano la corsa Champions : Prendi i punti e scappa. Ci vuole l'umorismo di Woody Allen per sorridere di una Roma che ha giocato l'ennesima partita negativa contro una «piccola», trovando il successo solo sugli episodi, dopo ...

Kolarov e Fazio formato bomber : la Roma si affida alla difesa - Bologna ko all’Olimpico : La Roma vince di misura sul Bologna allo Stadio Olimpico: i rossoblù mettono in difficoltà la squadra di Di Francesco, che però porta a casa una bella vittoria Dopo essere stata beffata 2-0 nel girone di andata dal Bologna, la Roma nel posticipo della 24ª giornata di Serie A vince 2-1 contro i rossoblù. Allo Stadio Olimpico il match inizia in salita per i giallorossi, che nel primo tempo soffrono la pressione degli avversari, che ...