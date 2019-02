Isola dei Famosi | Ariadna in lacrime per colpa di Jeremias

Isola dei Famosi 2019 - Soleil contro Luca : "Sei un nullafacente. Sono stata anche gentilissima - tu non sei nessuno" : All'Isla Bonita, Jeremias e Soleil passano il tempo insieme: "Una dolcezza e una simpatia che non gli attribuivo" ammette lei, confessando una forte alchimia e feeling con il ragazzo. Poco dopo i due tornano insieme ai naufraghi.Soleil, leader della settimana, gestisce i lavori e i compiti da fare. La ragazza discute con Luca perché ha portato poca legna: "Sei nullafacente. Sono stata anche gentilissima con te, tu non sei nessuno". ...

Isola dei famosi - l'accusa del Divino Otelma : "Sono stato sequestrato in Honduras" : A Domenica Live, Barbara d'Urso mostra una lettera che gli ha mandato il Divino Otelma. Contiene una accusa molto precisa e pesante. “Il contenuto è serio", dice Barbara, "affermi di essere stato posto sotto sequestro. Sono accuse gravi verso la produzione”. E il Divino: “Me ne prendo tutte le respo

Isola dei famosi 2019 - bacio tra Ariadna Romero e Ghezzal : «E’ un figo pazzesco» : All’Isola dei famosi 2019 sta per formarsi una nuova coppia, quella tra Ariadna Romero e Ghezzal. Tra i due è già scattato un bacio ed entrambi mostrano grande interesse l’uno per l’altra. Secondo la modella il calciatore «è un figo pazzesco». Sarà amore? L’arrivo di Ariadna come nuova concorrente dell’Isola dei famosi, è stato accolto molto bene da tutto il gruppo. Grazie alla dolcezza della modella, al suo sorriso ...

Isola dei Famosi - Ariadna Romero confessa : 'Ghezzal è un figo pazzesco' : All'Isola dei Famosi, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi, sta per formarsi una nuova coppia, quella tra la modella cubana Ariadna Romero e l'ex calciatore e procuratore sportivo Abdelkader Ghezzal. Tra i due ragazzi c'è già stato un bacio sull'Isola in Honduras ed entrambi continuano a mostrare interesse l'uno verso l'altra. Inoltre, la modella ha dichiarato che il calciatore è un figo pazzesco. Sarà tutto da vedere se tra ...

Stefano Bettarini a L’Isola dei famosi - Nicoletta Larini malinconica : La dedica : Isola dei famosi, Stefano Bettarini e la dedica di Nicoletta Larini sui social: la mancanza si fa sentire Dopo l’esperienza di coppia a Temptation Island Vip Stefano Bettarini ha deciso di partire solo per l’Isola dei famosi. Il reality, che lo ha portato in Honduras, lo terrà lontano dalla fidanzata Nicoletta per diverse settimane (almeno […] L'articolo Stefano Bettarini a L’Isola dei famosi, Nicoletta Larini ...

L'Isola dei Famosi - Paolo Brosio e il miracolo che non c'è : Dalla pensilina di Fede alla palma dell'Honduras, le avventure di un giornalista naufragato insieme al programma. Che voleva puntare sulle avventure scollacciate e si è trovato in mano solo un pugno di zanzare

Isola dei Famosi 2019/ Giorgia in lacrime - un evento inaspettato spiazza i naufraghi : Isola dei Famosi 2019, Giorgia in lacrime in Honduras mentre un evento inaspettato lascia senza parole tutte i naufraghi.

Divino Otelma contro l’Isola dei Famosi : «Mi sono sentito prigioniero in Honduras. Sotto sequestro di persona». E a Luxuria : «Taci - brutta comunista inviperita» : Divino Otelma a Domenica Live “Mi sono sentito Sotto sequestro di persona“. Il Divino Otelma si è finalmente espresso riguardo all’incidente che lo ha visto, suo malgrado, protagonista della seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2019 . Intervenuto a Domenica Live, il “mago” ha ammesso di avere perdonato Francesca Cipriani per la spinta che gli ha dato nel corso dell’ormai nota prova ricompensa, ma ciò ...

