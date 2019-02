I giovani dell' Orvieto FC chiudono la regular season al primo posto

Incidente a Brescia - auto travolge 2 giovani alla fermata dell'autobus : Incidente a Brescia, auto travolge 2 giovani alla fermata dell'autobus L'Incidente in seguito al malore del guidatore, un 64enne, che adesso è ricoverato in gravi condizioni. Feriti lievemente un 21enne e una 25enne che aspettavano l'arrivo del bus Parole chiave: ...

Taekwondo - President’s Cup 2019 : Vito Dell’Aquila fermato da un problema tecnico? Segnali positivi a livello giovanile : Si è conclusa nella giornata di ieri la quarta edizione della World Taekwondo President’s Cup 2019, primo torneo della stagione di categoria G2 che si è svolto presso il Martim Hotel Convention Center di Antalya, in Turchia. La Nazionale italiana si presentava all’appuntamento con diverse ambizioni di podio e con alcuni tra gli atleti di punta del movimento azzurro. Il risultato finale è stato senza dubbio al di sotto delle ...

Mafia - la Dia : “Clan sempre più giovani. I minori esercito di riserva della criminalità - bambini usati per spaccio” : La paranza dei bambini è un’emergenza mentre le mafie hanno volti sempre più giovani. Una nuova frontiera della criminalità organizzata quella del reclutamento tra minori e adolescenti, diventata una “vera e propria deriva socio–criminale“. Lo scrive la Direzione investigativa antiMafia nella Relazione sull’attività del primo semestre 2018. Un dossier di più di 500 pagine in cui si evidenzia come ancora oggi le mafie ...

L'allarme della Dia : "Boss sempre più giovani sono la nuova linfa delle mafie" : Si trovano anche nell'economia del nord Italia le infiltrazioni della 'ndrangheta . Per la Dia si desume dalle numerose interdittive antimafia rilasciate nel nord del Paese per società che operano ...

L allarme della Dia 'Boss mafiosi sempre più giovani - violenti e social' : Cronaca Mafia, allarme della Dia: "Rischio di atti di violenza cruenti". Alcuni mandamenti non volevano la Cupola di SALVO PALAZZOLO Il ricambio generazionale Il 'ricambio generazionale, con boss ...

Firenze - aggredito a calci e colpi di mazza in pieno centro all’ora dell’aperitivo. Il video che inchioda quattro giovani : Un’aggressione nel pieno centro di Firenze, in mezzo alle persone, a suon di calci, pugni e colpi di mazza. all’ora dell’aperitivo del 12 febbraio, nella centralissima piazza dei Ciompi, a poche centinaia di metri da piazza Santa Croce, quattro ragazzi si sono avventati su un tunisino di 33 anni, gettandolo a terra e colpendolo fino a lasciarlo senza forze sull’asfalto. Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione sarebbe iniziata intorno alle ...

Sci alpino - NOI SIAMO I giovani! Italia bronzo mondiale nel Team Event! Lara Della Mea - Vinatzer e Maurberger danno spettacolo! : La Svizzera ce la fa, bissa l’oro delle Olimpiadi di PyeongChang 2018, e si aggiudica il Team Event anche dei Mondiali di sci alpino 2019 di Are. La formazione elvetica con Aline Danioth, Ramon Zenhaeusern, Wendy Holdener e Daniel Yule non sbaglia un colpo e regola l’Austria con Katharina Liensberger, Michael Matt, Katharina Truppe e Marco Schwarz in una finale decisa davvero per questione di centesimi. Ma la grande sorpresa, quanto ...

Distrutta la bici della prof : lo splendido gesto di due giovani alunni : L’amara scoperta e poi la gioia incontenibile, una professore riceve una “nuova” bicicletta dai propri alunni affezionati. Negli ultimi anni il mondo della scuola ci ha spesso offerto immagini negative, tra atti di bullismo, mancanza totale di rispetto e scontri tra genitori e insegnanti. La speranza viene però di colpo ridestata da storie come quella di Poggio Rusco, un paesino di appena 6mila abitanti nel cuore della Pianura ...

Cuneo : ci saranno i giovani al centro della tavola rotonda "Istruzione - Ricerca - Lavoro e Futuro" : Si discuterà nella direzione di trovare delle risposte alle seguenti domande: Che cosa faranno i giovani nel 2030? Quali nuove professioni vedranno la luce grazie al continuo progresso della scienza ...

giovani promesse - Paquetà top della 23ª giornata : il bello deve ancora venire : Lucas Paquetà è il vincitore del sondaggio settimanale della Gazzetta dello Sport, che in collaborazione con Gillette sta portando avanti l'iniziativa 'Giovani promesse' per dare risalto ai migliori Under 23 della Serie A. Il brasiliano del Milan è stato il più votato della ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2019 : i convocati dell’Italia per la tappa di Cogne. Pellegrino la stella - tanti giovani all’arrembaggio : Nel weekend del 16-17 febbraio la Coppa del Mondo 2019 di sci di fondo farà tappa a Cogne (provincia di Aosta), sulle nevi italiane andrà in scena l’ultimo appuntamento prima dei Mondiali di Seefeld e dunque ci sarà grande attesa per vedere all’opera i migliori atleti in vista della rassegna iridata. L’Italia punterà soprattutto su Federico Pellegrino che cercherà il colpaccio nella sprint a tecnica libera di sabato 16 febbraio ...

Il problema delle scommesse nel basket giovanile : scommesse sui siti online in tutto il mondo sulle partite dei campionati under 20 della pallacanestro italiana. Ne ha scritto Il Corriere della Sera. È l'ultima frontiera delle scommesse, l'ultima vergogna, eticamente insopportabile, e la Fip, per bocca del suo presidente, Sandro Petrucci, parte al contrattacco, lancia in resta: “D'intesa con il Coni, vogliamo presentare al governo una proposta perché avvii l'iter per una legge che ...

giovani e influencer : Rai2 apre una finestra sul mondo del marketing e della comunicazione : Terminato Sanremo 2019, l'azienda di viale Mazzini ha trovato un programma potenzialmente in grado di affascinare i telespettatori e non far loro rimpiangere la fine del Festival. Si tratta di un nuovo format televisivo, che andrà presto in onda su Rai 2, intitolato "Giovani e influencer". Giovani e influencer: il nuovo programma di Rai 2 Il nuovo format "Giovani e influencer" partirà su Rai 2 dal 12 febbraio e andrà in onda per quattro puntate, ...

"Selfie" - monologo esteriore dei giovani della Napoli popolare : Secondo la filosofa e terapeuta Elsa Godart (Je selfie donc je suis) l'esperienza del selfie rende più insicuro e fragile il nostro io: che ha bisogno in continuazione di qualcuno che veda e approvi la sua immagine. Nella connessione interrotta con la rete, tutto ciò che mi rappresenta viene congelato in un presente assoluto che "neutralizza ed estingue nella nostra esperienza l'attendere, lo sperare, il pazientare".Eppure è ...