Facebook | il parlamento inglese vuola una “legge radicale” sul social network

wired

: Oggi a Strasburgo per intervenire in seduta plenaria al Parlamento Europeo sullo “Stato dell’Unione”. Dalle 17 in d… - GiuseppeConteIT : Oggi a Strasburgo per intervenire in seduta plenaria al Parlamento Europeo sullo “Stato dell’Unione”. Dalle 17 in d… - Mov5Stelle : ?? LIVE da Roma @LuigiDiMaio presenta il gruppo europeo: 'Questo gruppo sarà ago della bilancia al Parlamento Europe… - ignaziocorrao : Il post di un pastore sardo, Luciano Cadeddu, che oggi siede in parlamento con il m5s e che i problemi della catego… -

(Di lunedì 18 febbraio 2019)CEO and founder Mark Zuckerberg testifies during a US House Committee on Energy and Commerce hearing abouton Capitol Hill in Washington, DC, April 11, 2018. / AFP PHOTO / SAUL LOEB (Photo credit should read SAUL LOEB/AFP/Getty Images) Un rapporto deldella Gran Bretagna annuncia che, secondo i legislatori britannici, non ci si può fidare diperché regolamenti se stessa e che quindi la società deve essere soggetta a una nuova legislazione radicale.A seguito dello scandalo Cambridge Analytica e della vicenda legata al sequestro dei documenti di Six4three, ilbritannico ha aumentato progressivamente l’attenzione nei confronti della società e del suo amministratore delegato, Mark Zuckerberg.Damian Collins, presidente del Comitato digitale, cultura, media e sport delha affermato che “quando è finita la storia di ...