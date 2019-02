Caso Diciotti | i militanti del M5S votano «no» al processo a Salvini

Caso Diciotti - Luigi Di Maio : “Per gli iscritti M5s c’era interesse pubblico” : Il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, commenta il voto degli iscritti sulla piattaforma Rousseau sul Caso Diciotti e l'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini: "Anche questa volta Rousseau funziona. Con questo risultato i nostri iscritti hanno valutato che c'era un interesse pubblico nella vicenda Diciotti e che era necessario ricordare all’Europa che c’è un principio di solidarietà da rispettare".Continua a leggere

M5S - voto online sul Caso Diciotti : vince il no al processo contro Salvini Di Maio : “Grazie a tutti - sono orgoglioso” : Il verdetto al termine di una giornata in cui la piattaforma informatica ha incontrato ripetute difficoltà. Le operazioni di voto prolungate fino alle 21.30

Caso Diciotti - i risultati della votazione su Rousseau : M5S salva Matteo Salvini : Gli iscritti M5S hanno salvato Matteo Salvini. Contro l'autorizzazione a procedere per il vicepremier della Lega ha votato il 59% dei votanti su Rousseau.Hanno votato in 52mila: 31mila contro l'autorizzazione a procedere per Salvini, 21mila a favore."Relativamente alla risposta: 'Sì, è avvenuto per la tutela di un interesse dello Stato, quindi deve essere negata l'autorizzazione a procedere' hanno votato 30.948 (59,05%)", Si legge ...

Caso Diciotti - il popolo Cinquestelle grazia Salvini : no al processo : Il popolo Cinquestelle ha detto no al processo contro il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, per il Caso Diciotti: contro l’autorizzazione ha votato il 59,05% dei voti, a favore il 40,95%. ...

Caso Diciotti - voto on line M5S : no processo a Salvini : La maggioranza degli iscritti a Rousseau ha deciso che deve essere negata l'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per il Caso Diciotti . "Relativamente alla risposta: 'Sì, è ...

Caso Diciotti - militanti M5S votano «no» al processo a Salvini : La maggioranza dei 52.417 votanti di oggi - spiega il "Blog delle Stelle" - ha deciso che il blocco dei migranti davanti a Catania « è avvenuto per la tutela di un interesse dello Stato, quindi deve essere negata l'autorizzazione a procedere» nei confronti del ministro dell'Interno. L'inizio delle votazioni è slittato dalle 10 alle 11 e il termine prorogato dalle 20 alle 21:30 per «l'alta affluenza» alla consultazione ...

I risultati del voto M5s di Rousseau su Matteo Salvini e il Caso Diciotti : Gli iscritti del Movimento 5 Stelle hanno deciso: i rappresentanti pentastellati in Parlamento dovranno votare contro l'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini sul caso Diciotti. La votazione sulla piattaforma Rousseau ha visto prevalere, con il 59%, coloro i quali non vogliono autorizzare il processo, votando sì nella consultazione online.Continua a leggere

Caso Diciotti : Garavaglia - 'sì autorizzazione sarebbe contro governo' : Lo ha affermato a 'Il Confine' su Sky Tg24 il sottosegretario all'Economia Massimo Garavaglia, rispondendo a una domanda di Sarah Varetto su cosa si aspettasse dal voto sulla piattaforma Rousseau sul ...

Caso Diciotti - su Rousseau militanti M5S contro il processo a Salvini : L'inizio delle votazioni è slittato dalle 10 alle 11 e il termine prorogato dalle 20 alle 21:30 per «l'alta affluenza» alla consultazione ...

Caso Diciotti - risultati voto online : 22.09 Le votazioni sulla piattaforma Rousseau sul Caso Diciotti si sono chiuse alle 21.30. La partecipazione è stata particolarmente alta. Hanno votato 52.417 iscritti. Ecco i risultati Per "Sì, è avvenuto per la tutela di un interesse dello Stato,quindi deve essere negata l'autorizzazione a procedere" hanno votato 30.948 (59,05%). Alla risposta:"No,non è avvenuto per la tutela di un interesse dello Stato,quindi deve essere approvata ...

Caso Diciotti - iscritti M5S al voto problemi tecnici e rinvii. Di Maio 'Sosterrò il risultato'. Timori per il governo : Politica M5S, Appendino, Nogarin e Raggi a favore del processo a Salvini. Dietrofront Grillo: "Su Rousseau una battuta, fiducia in Di Maio" Mentre il ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli dice:...

Caso Diciotti - votazione in corso<br>Salvini : "Di Maio è una persona corretta" : Al via oggi le operazioni di voto degli elettori del Movimento 5 Stelle sul Caso Diciotti. Dalle 11 alle 21.30 di oggi (c'è stata una proroga in seguito ai problemi riscontrati con la piattaforma), tramite la piattaforma Rousseau, gli elettori dovranno esprimersi sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini, dando così l'indicazione vincolate ai senatori M5S che saranno chiamati ad esprimersi in Senato.Il diretto ...

Caso Diciotti - Gasparri : 'Voto in Giunta in due ore con scrutinio palese' : Maurizio Gasparri , senatore di Forza Italia e presidente della Giunta per le Immunità, ha spiegato le fasi del voto istruttorio che martedì deciderà se autorizzare il processo contro Salvini , ...

Tutto quello che c’è da sapere sul Caso Diciotti : Il 19 marzo la giunta del senato deciderà se dare l’autorizzazione a procedere contro il ministro dell’interno accusato di sequestro di persona aggravato. Leggi