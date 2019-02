Benessere e salute | le assicurazioni alla sfida hi-tech

Il tour Aboca per La buona salute - nuovi orizzonti di Benessere : Roma,, askanews, - Patrizio Roversi è partito in tour, il tour di Aboca per "La buona salute", insieme al dottor Pier Luigi Rossi. Un tour in teatri, sale, Auditorium, nelle città italiane, da Roma a ...

Proteggere la salute sessuale : alimentazione e attività fisica aiutano Benessere e fertilità : Ed ecco perché ogni anno, nel mondo si verificano milioni di nuovi casi di infezioni sessualmente trasmesse , IST, . Le IST più conosciute sono sicuramente la sifilide, la gonorrea e l'HIV, ma sono ...

PIANI DI ZONA SALUTE - Grande partecipazione al primo dei quattro incontri dedicati a 'Salute e Benessere per i cittadini' : Urban center: vademecum per aiutare le famiglie con persone non autosufficienti 31-01-2019 / Giorno per giorno "Un mio familiare non è autosufficiente: come posso aiutarlo? mi aiutate ?" - I Servizi ...

L’Italia al Ces con 49 startup punta su salute - Benessere e cibo : Dopo il debutto ufficiale l'anno scorso, l'Italia torna a Las Vegas e porta 49 startup al Ces, l'evento più importante al mondo dedicato alla tecnologia. Una vetrina internazionale per le realtà imprenditoriali selezionate anche quest'anno da Tilt, progetto di Teorema Engineering e Area Science Park, insieme con l'Istituto del Commercio Estero (ICE) il contributo dell'Associazione dei Parchi Scientifici e Tecnologici Italiani (APSTI) e la ...

L'Italia al Ces con 49 startup punta su salute - Benessere e cibo : Las Vegas, askanews, - Dopo il debutto ufficiale l'anno scorso, L'Italia torna a Las Vegas e porta 49 startup al Ces, l'evento più importante al mondo dedicato alla tecnologia. Una vetrina internazionale per le realtà imprenditoriali selezionate anche quest'anno da Tilt, progetto di Teorema Engineering e Area Science Park, insieme con l'...

Salute e Benessere : raccolta di articoli su consigli su Salute e Benessere : Canale tematico su Salute e Benessere de IlSussidiario dedicato ad articoli, consigli e approfondimenti su Salute e Benessere. Salute e Benessere