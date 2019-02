Basket | arriva in serata il passaggio di proprietà di Cantù Finisce dopo una

LegaBasket Serie A – Arrivano i complimenti del Presidente Fip Giovanni Petrucci : sistema virtuoso e rispetto delle regole : Il Presidente della Fip, Giovanni Petrucci, tramite una nota stampa ufficiale, ha espresso i suoi complimenti verso la Legabasket Serie A, impegnata nella creazione di un sistema virtuoso che porti al pieno rispetto delle regole Il Presidente Fip Giovanni Petrucci manifesta il proprio apprezzamento per lo sforzo che la Legabasket Serie A sta compiendo per creare un sistema virtuoso che porti al rispetto pieno e puntuale delle regole e dei ...

Basket - Olimpia Milano : arriva la sconfitta a tavolino con Pistoia : TORINO - Brutte notizie in casa Olimpia Milano . La squadra meneghina è stata infatti punita dal Giudice Sportivo con la sconfitta a tavolino per 20-0 per la sfida di ieri sera valida per la terza ...

DIRETTA PISTOIA MILANO / Streaming video e tv : James Nunnally - il nuovo arrivato - Serie A1 Basket - : DIRETTA PISTOIA MILANO, Streaming video e tv: testa-coda della classifica, la OriOra non può permettersi passi falsi se vuole prendersi la salvezza.

Arrivano le Nike Adapt BB - le prime scarpe da Basket che si allacciano da sole : Presentate ufficialmente a New York le nuove Nike Adapt BB, le prime scarpe da basket con tecnologia FitAdapt in grado di allacciarsi da sole e regolare la pressione sul piede automaticamente tramite app per smartphone. Insomma, la previsione di Ritorno al Futuro si avvera, e questa volta è per tutti, o quasi. Perché era già da marzo 2016 che Nike girava intorno a questa (pazza) idea di un paio di scarpe auto-allaccianti. Si era ...

Basket - alla Dinamo Sassari arriva Tyrus McGee : La Dinamo Banco di Sardegna è lieta di annunciare l'arrivo tra le file biancoblu dell'atleta Tyrus McGee. La guardia americana raggiunge Sassari a dare rinforzo e solidità al gruppo di coach Esposito, ...

Basket - Serie A : Pesaro esonera Galli - arriva Boniciolli : Pesaro - La Vuelle Pesaro cambia. Via l'allenatore Massimo Galli, che paga le sei sconfitte consecutive. Paga soprattutto il pesantissimo 108-66 dell'ultima giornata, nel posticipo a Reggio Emilia, ...

DIRETTA SIENA AGRIGENTO/ Streaming video tv : come arrivano i due club oggi - Basket Serie A2 - : DIRETTA SIENA AGRIGENTO Streaming video e tv: orario e risultato live della partita per la Serie A2 di basket, 15giornata , oggi domenica 6 gennaio, .

Basket - il racconto shock di Klaudio Ndoja : “arrivato col barcone rischiando la vita - in campo mi insultano perchè non capiscono” : Klaudio Ndoja, cestista della Bertram Derthona, ha raccontato il suo approdo dall’Albania su un barcone per scappare dai proiettili e dalla guerra Basket, Klaudio Ndoja è un cestista affermato, il quale attualmente milita tra le fila della Bertram Derthona, ma ha militato anche nella blasonata Virtus Bologna. Quest’ultimo ha voluto raccontare la sua storia di immigrato dall’Albania, proprio in un momento storico nel quale ...

Basket - il campione Ndoja arrivato con il barcone : “In campo mi insultano. Chi vive qui non capisce perché si scappa” : “Se l’Italia avesse chiuso i ponti o affondato ogni barcone proveniente dall’Albania oggi io non sarei qui a raccontare questa storia” A parlare è Klaudio Ndoja, classe 1985, il primo cestista albanese nella storia della serie A1. Oggi veste i colori della Bertram Derthona, una società ambiziosa della serie A2, ma nel corso della sua carriera ha giocato da protagonista nella massima serie diventando il capitano di Brindisi e della Virtus Bologna ...

Basket - Dinamo Brindisi : arriva il primo rinforzo del 2019 : Brindisi - Capodanno con il 'botto' per la Limongelli Dinamo Basket Brindisi che si è assicurata le prestazioni del forte giocatore Stefano Sirena. Stefano, Brindisino doc di 188 cm, è una guardia/ala ...

Basket - guai per l’Olimpia Milano : l’infortunio di Tarczewski è più serio del previsto - arriva Omic : Kaleb Tarczewski, centro dell’Olimpia Milano, sarà costretto a fermarsi a causa di un infortunio rimediato nei giorni scorsi Kaleb Tarczewski si ferma per infortunio. Il centro dell’Olimpia Milano dovrà stare fuori dal parquet per oltre un mese a causa della lesione al pollice destro occorsagli a seguito della gara di Eurolega contro il Maccabi. Per sopperire all’assenza del centro, la dirigenza milanese ha messo le mani ...

Basket - Eurolega 2019 : il Panathinaikos esonera Xavi Pacual - arriva coach Rick Pittino. Domani sfida con Milano : Il Panathinaikos ha esonerato il proprio allenatore dopo la brutta sconfitta rimediata ieri sul campo del Real Madrid in Eurolega e dunque affronterà Milano senza la prima guida tecnica. Il club greco ha esonerato Xavi Pascual proprio alla vigilia della sfida contro la compagine meneghini, in programma Domani sera in casa. La corazzata di Atene, una delle più vincenti a livello europeo, sarà prossimamente guidata da mitico Rick Pittino, 66enne ...

Basket femminile - Eurolega 2018-2019 : Schio cade in Russia - contro il Nadezhda arriva la settima sconfitta consecutiva : arriva anche la settima sconfitta per Schio nell’Eurolega 2018-2019 di Basket femminile. Ad Orenburg, in Russia, nella settima e ultima giornata del girone di andata della prima fase, il Nadezhda supera la formazione veneta con il punteggio di 67-51. Fatale alle ragazze di Pierre Vincent, come spesso purtroppo in questa stagione, un pessimo terzo quarto, in cui la squadra russa è riuscita a guadagnare un buon margine per gestire in ...

Bernasconi - arriva dalla Comense il nuovo coach del Basket Como : È Andrea Bernasconi il nuovo allenatore del Basket Como in serie C femminile. Dopo le dimissioni di 'Cine' Corti e la partita condotta ad interim , e vinta, da Maiorano e Curti, la società ha affidato ...