Juventus | Emre Can elogia Cristiano Ronaldo | “E’ il più forte di tutti”

Juventus - verso l’Atletico Madrid : Costa c’è - ballottaggio Emre Can-Khedira-Bentancur : L’attesa è quasi finita, la Juventus può iniziare a preparare la supersfida europea contro l’Atletico Madrid di mercoledì sera senza più ostacoli davanti e con tante buone notizie. Douglas Costa è recuperato, Allegri può così chiudere la porta di un’infermeria vuota ad esclusione di Rugani, le cui condizioni andranno valutate da qui a mercoledì, e del lungodegente Cuadrado che ne avrà ancora per parecchio tempo. Insomma i bianconeri arrivano ...

Sassuolo-Juventus 0-3 : Khedira - Ronaldo e Emre Can firmano il +11 sul Napoli : REGGIO EMILIA - La Juventus risponde presente e inizia la marcia di avvicinamento agli ottavi di finale di Champions con il 3-0 sul campo del Sassuolo. Un successo che permette ai campioni d'Italia di ...

Sassuolo-Juventus 0-3 - reti di Khedira - Ronaldo ed Emre Can : Purtroppo per lui, invece, la palla finisce allo squalo portoghese, il più pericoloso del mondo. Cristiano calcia, Consigli respinge ma sulla respinta c'è Khedira, altro uomo cinico, che mette in ...

VIDEO Sassuolo-Juventus 0-3 - Highlights - gol e sintesi della partita. Apre Khedira - nella ripresa Cristiano Ronaldo ed Emre Can in gol : La Juventus passa in casa del Sassuolo nel posticipo pomeridiano della 23ma giornata della Serie A di calcio per 0-3 con un gol nel primo tempo, al 23′ con Khedira, e due nella ripresa, al 70′ con Cristiano Ronaldo e all’86’ con Emre Can. I bianconeri tornano a +11 in classifica sul Napoli, mentre i neroverdi restano a metà classifica con 30 punti. Di seguito le immagini dei tre gol della Vecchia Signora a Reggio ...

Calcio - Serie A 2019 : Sassuolo-Juventus 0-3 - Khedira - Ronaldo ed Emre Can regalano il successo ai bianconeri : successo importante a Reggio Emilia per la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri si sono imposti contro il Sassuolo 3-0 in trasferta, nella sfida valida per il 23° turno di Serie A 2018-2019, grazie alle marcature di Sami Khedira al 23′, di Cristiano Ronaldo al 70′ e di Emre Can all’85’ dopo aver sofferto inizialmente le iniziative dei neroverdi. Tre punti che consentono ai campioni d’Italia di consolidare ...

Juventus - Emre Can : 'Sogniamo la Champions - tutti vorrebbero avere CR7 in squadra' : La Juventus, in questi giorni, si sta allenando duramente in vista della partita contro il Sassuolo. I bianconeri in questo mese di febbraio sono attesi da molti impegni uno dei quali sarà davvero importantissimo visto che il 20 febbraio per la squadra di Massimiliano Allegri sarà impegnata in Champions League contro l’Atletico Madrid. Proprio del match europeo ne ha parlato quest’oggi Emre Can ai microfoni di Sky Sport. Il tedesco ha spiegato ...

Juventus - Emre Can : 'Vogliamo la Champions - Ronaldo ci aiuterà' : Il calciatore tedesco, arrivato la scorsa estate, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport affrontando diversi argomenti tra i quali l'obiettivo Champions League, le ultime prestazioni non ...

Juventus - Allegri cambia il match coi cambi. Serataccia per Emre Can : La Juve vince in rimonta , soffrendo per 70' una buona Lazio. Decisive le mosse di Allegri e i subentrati, mentre Emre Can fa un passo indietro, dopo la bella prova contro il Chievo di settimana ...

Emre Can in gol dopo 28 passaggi : record Juventus in Serie A : Non sarà il Tiqui-taca tanto caro a Pep Guardiola il marchio di fabbrica della Juventus stagione 2018/2019, ma di certo il primato centrato dalla squadra di Max Allegri riceverà gli apprezzamenti dell'...

Juventus-Chievo 3-0 - Serie A : Douglas Costa ed Emre Can decisivi - Cristiano Ronaldo sbaglia un rigore! Bianconeri a +9 sul Napoli : La Juventus prosegue la propria cavalcata solitaria in testa alla Serie A: i Campioni d’Italia hanno sconfitto il Chievo per 3-0 nel posticipo della 20^ giornata e si confermano saldamente al comando della classifica con nove punti di vantaggio sul Napoli. I ragazzi di Massimiliano Allegri conservano l’imbattibilità nel torneo con ben 18 vittorie e 2 pareggi, la corazzata non conosce limiti e continua a riscrivere record mentre il ...

Juventus-Chievo 2-0 La Diretta In gol Douglas Costa e Emre Can : Ancora imbattuta e con un ruolino di marcia da record, la Juventus comincia il proprio girone di ritorno tra le mura amiche. Gli uomini di Allegri sono reduci da due partite difficili, condizionate ...

Juventus-Milan - perchè Banti non è andato a guardare il contatto Conti-Emre Can? Il VIDEO che fa discutere : Juventus-Milan, il contatto Conti-Emre Can fa molto discutere dopo la Supercoppa Italiana vinta dai bianconeri a Gedda Juventus-Milan, le proteste del Milan sono furenti per un contatto Conti-Emre Can sul finire di gara, col punteggio di 1-0 per i bianconeri. Un contatto molto dubbio, ma la domanda che ci si pone è la seguente: perchè non andare a guardare al monitor il tutto? La discussione sul fallo o meno imperversa sui social, ma fa ...

Juventus : Emre Can e Miralem Pjanic a Dubai a cena da Nusr-Et : I giocatori della Juventus, in questi giorni, si stanno rilassando prima di tornare a lavorare agli ordini di Massimiliano Allegri. Alla ripresa degli allenamenti, infatti, ci sarà da preparare la partita di Coppa Italia contro il Bologna e la Supercoppa italiana contro il Milan. In attesa di tornare alla Continassa i giocatori della Juventus si stanno rigenerando al caldo e molti di loro sono a Dubai. I bianconeri stanno mostrando le immagini ...

Juventus - Emre Can si rilassa al sole - Rugani e Cristiano Ronaldo in palestra : Per i giocatori della Juve è tempo di vacanze. I bianconeri fino all'8 gennaio potranno godersi un periodo di relax in attesa di tornare alla Continassa. La Juventus alla ripresa dei lavori inizierà a mettere nel mirino le sfide contro Bologna e Milan. Per questo motivo i giocatori juventini non perdono il ritmo e anche in vacanza molti di loro sono già all'opera. Fra questi ci sono Cristiano Ronaldo e Daniele Rugani. CR7 già il 30 dicembre, ...