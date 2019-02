Juve | esame Atletico per Szczesny | sarà grande duello con Oblak

Scudetto 2006 - l’11 marzo l’esame del ricorso della Juve ntus : ricorso Juventus Scudetto 2006 – Il Collegio di Garanzia, terzo grado della giustizia sportiva, esaminerà l’11 marzo il ricorso della Juventus contro Federcalcio, Inter e Coni per l’impugnazione del lodo definitivo deciso dal TNAS, che si era dichiarato «incompetente» a decidere in merito alla revoca dell’assegnazione dello Scudetto 2005-06, con relativo titolo consegnato all’ Inter, […] L'articolo Scudetto 2006 , ...

Coppa Italia : Atalanta Juventus - esame da big : La Coppa Italia come traguardo principale per tagliare anche quello della terza qualificazione europea di fila. L'Atalanta di Gian Piero Gasperini, che in campionato condivide il settimo posto, l'...