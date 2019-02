Highlights Atalanta-Milan 1-3 | VIDEO e gol Piatek devastante | rete pazzesca di Calhanoglu

Pagelle Atalanta-Milan 1-3 - Highlights e tabellino del match – VIDEO : Pagelle ATALANTA MILAN – Blitz Milan all’Atleti Azzurri d’Italia. Splendido successo in rimonta degli uomini di Gennaro Gattuso in casa dell’Atalanta. Una partita già sulla carta non semplice che per i rossoneri si è anche messa male quando al 33′ Ilicic ha servito un pallone al bacio a Freuler che il centrocampista nerazzurro non sbaglia. […] L'articolo Pagelle Atalanta-Milan 1-3, highlights e tabellino del match – ...

Pagelle ATALANTA SPAL 2-1 – Vittoria in rimonta di fondamentale importanza, in ottica corsa al quarto posto, per l'Atalanta. La Dea supera a Bergamo una buona SPAL, arrivata all'Atleti Azzurri reduce da due risultati utili consecutivi e a caccia di conferme oltre a punti salvezza. I ferraresi passano in vantaggio con l'ex Petagna, in gol

VIDEO Atalanta-SPAL 2-1 - Highlights - gol e sintesi della partita. Zapata e Ilicic ribaltano Petagna : L’Atalanta ha sconfitto la SPAL per 2-1 nel match valido per la 23^ giornata di Serie A. Gli emiliani sono passati in vantaggio all’ottavo minuto con Petagna che ha insaccato di testa il cross di Kurtic, al 57′ ha pareggiato Ilicic sfruttando l’assist di Zapata e proprio l’attaccante ha regalato il successo ai nerazzurri concretizzando il passaggio rasoterra di Hateboer dalla destra al 79′. Di seguito il VIDEO ...

VIDEO Cagliari-Atalanta 0-1 - Highlights - gol e sintesi della partita. Decide Hateboer : L’Atalanta batte 1-0 il Cagliari in trasferta nel posticipo della 22ma giornata di Serie A. Gli orobici portano a casa i tre punti e salgono al quinto posto in classifica a pari di Lazio e Roma. La rete decisiva arriva al 50’, quando al termine una bella azione manovrata Castagne crossa in mezzo dalla sinistra e trova in area Hateboer, che insacca in rete di testa. Di seguito il VIDEO con gli Highlights, i gol e la sintesi di Cagliari-Atalanta ...

Pagelle CAGLIARI ATALANTA – Tante novità per Maran dal primo minuto. Fuori Joao Pedro dentro Deiola dal 1′. Parte forte l'Atalanta subito padrona del gioco e della manovra. Al 9′ ci prova Gomez, ma la su conclusione termina tra le braccia di Cragno. Al 12′ Faragò prova il jolly da 40 metri, tiro a lato

VIDEO Atalanta-Juventus 3-0 - Highlights e gol. Impresa storica per gli orobici : Ieri l’Atalanta ha compiuto quello che, fino a ventiquattr’ore fa, appariva come poco più di un miraggio inarrivabile per una qualsiasi squadra di Serie A: battere la Juventus. Ma il club bergamasco ha fatto molto di più: ha eliminato i bianconeri dalla Coppa Itala, andandosi a prendere una semifinale più che meritata per quel che s’è visto allo stadio Atleti Azzurri d’Italia. Castagne e Zapata (doppietta per lui) hanno ...

Pagelle ATALANTA JUVENTUS – Come da tradizione recente, l'ultima settimana di gennaio è dedicata alla Coppa Italia, prima dell'"irruzione" del festival di Sanremo e del ritorno di Champions League ed Europa League a partire da meta' febbraio. Come già negli ottavi, anche a livello dei quarti il regolamento prevede partite secche, con tempi supplementari ed eventuali