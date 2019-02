Domani il voto online di M5S sulla Diciotti Polemiche nel Movimento

Diciotti - Domani voto M5s online su Salvini/ Quesito sul Blog : Nugnes - "non è chiaro" : voto online M5s per il processo a Salvini: Diciotti, polemiche sul Quesito, 'non è chiaro'. Indagati anche Conte, Di Maio e Toninelli?

Diciotti - M5S a iscritti : Domani il voto : 11.03 Gli iscritti del M5S potranno votare sulla piattaforma Rousseau per il caso Diciotti domani dalle 10 alle 19. E' quanto si legge sul blog delle Stelle. Il quesito sul blog: "Il ritardo dello sbarco della nave Diciotti, per redistribuire i migranti nei vari Paesi europei, è avvenuto per la tutela di un interesse dello stato?" Se si vota sì, è spiegato sul blog, si nega l'autorizzazione a procedere; se si vota no, si concede ...

Brexit - Domani nuovo voto alla Camera Comuni. Scatta allarme supermercarti - ‘no deal’ svuota scaffali e fa aumentare i prezzi : Prende il via una settimana decisiva per la Brexit. I parlamentari britannici sono al lavoro su diversi emendamenti che saranno votati domani alla Camera dei Comuni, nel tentativo di riportare sui binari l'accordo con l'Ue dopo la pesante bocciatura - il 15 gennaio scorso - dell'intesa raggiunta dalla premier Theresa May. Ma intanto, nel Regno Unito, Scatta l'allarme anche all'approvvigionamento di prodotti alimentari qualora maturerebbe ...

Domani voto consiglio su Kompatscher bis : ANSA, - BOLZANO, 16 GEN - Il consiglio provinciale di Bolzano torna a riunirsi Domani, a partire dalle ore 10.00, per l'elezione del presidente della Provincia, unico punto all'ordine del giorno. Il ...

Manovra - dalla Camera ok alla questione di fiducia : Domani il voto finale : Noi con la Manovra del popolo stiamo facendo l'esatto contrario: è normale che ora il Pd protesti, è un dimostrazione della sua coerenza politica". Lo ha affermato il capogruppo M5S al Senato, ...

Maxiemendamento - ancora un rinvio. Sarà presentato Domani alle 14 - e voto di fiducia slitta a dopo le 21 : Caos sulla manovra economica che contiene le modifiche frutto dell'intesa con la Commissione europea, per evitare la procedura di infrazione. La legge di Bilancio dovrà tornare poi alla Camera tra il ...

