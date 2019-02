Belli e buoni | quando il cibo è solidale

agi

: @Mov5Stelle Questi sono metodi mafiosi belli e buoni. Renzi e Berlusconi se ne intendono. - MiliaVito : @Mov5Stelle Questi sono metodi mafiosi belli e buoni. Renzi e Berlusconi se ne intendono. - condottiero50 : @Tg3web @Cocci1309 Ma come? Non sono tutti bravi-buoni-belli!???? - last_tide : @AntonioMontefo9 @5pla77er @Zaxxon2019 @SamsungItalia Oh, guarda che de...oh, il tartufo da due etti, Ruggeri, ti m… -

(Di domenica 17 febbraio 2019) ... cantanti e musicisti intorno al desiderio di sensibilizzare la società verso la condizione estrema che vivono molti bambini in diverse parti del mondo e in particolare in Siria. L'idea della ...