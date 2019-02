Auto cade nella scarpata | muore calciatore prima della partita | mondo del calcio in lutto

E’ su Tav e Autonomia che il governo gialloverde rischia di cadere : E' su Tav e Autonomia che il governo gialloverde rischia di cadere. Due questioni care ai leghisti ma delle quali, i Cinquestelle non vogliono sentir parlare. E a ben ragione. Perché, qualora la Torino-Lione e le autonomie delle Regioni (Veneto, Loimbardia, Emilia Romagna...) andrebbero in porto, i vertici pentastellati rischierebbero la "lapidazione" da parte di una base grillina che già da tempo soffre l'egemonia della Lega. La pensano così ...

Berlusconi : governo potrebbe cadere su Autonomia : "Ho gia' detto che questo governo sarebbe caduto sui fatti, l'Autonomia e' uno di quei provvedimenti che potra' costituire un fatto su cui e' pensabile e possibile che questo governo cada, io me lo auguro di cuore". Cosi' Silvio Berlusconi a Cagliari per un tour elettorale a sostegno del candidato del centrodestra per le regionali del 24 febbraio, Christian Solinas.

Berlusconi : Autonomia è uno dei fatti su cui il governo può cadere : Europa, serve unica politica estera e unica politica della difesa In Europa ha proseguito Berlusconi "occorre andare verso una maggiore coesione tra gli Stati, verso un'unica politica estera e un'...

Puglia : vento fa strage di alberi - grosso pino cade su Auto a Taranto : Intensi venti di maestrale stanno sferzando da ieri il basso Adriatico e l'area ionica. La Puglia è fra le regioni più colpite, con venti che in queste ore raggiungono anche raffiche di 70-80...

Bollo Auto 2018 in scadenza : calcolo pagamento e come farlo in tempo : Bollo auto 2018 in scadenza: calcolo pagamento e come farlo in tempo pagamento Bollo auto 2018, quando scade Bollo auto 2018 in scadenza: calcolo pagamento e come farlo in tempo scadenza pagamento Bollo auto e come pagarlo in tempo Pagare il Bollo auto 2018: un obbligo per moltissimi italiani. Infatti chiunque possieda auto e moto immatricolate in Italia è tenuto a versare quella che è a tutti gli effetti una tassa di possesso. Per cui ...

Voleva far cadere Auto da viadotto : ANSA, - FIRENZE, 12 FEB - Un 49enne di Fucecchio, Firenze, è stato rinviato a giudizio dal gup di Firenze, con l'accusa di aver tentato di uccidere un'intera famiglia, composta da padre, madre e due ...

Pozzuoli - pino cade sulla strada e danneggia un'Auto in sosta : Poteva essere una tragedia ciò che è accaduto intorno alle 15,30 in via Campi Flegrei nei pressi dell'ex stabilimento Olivetti. Un pino, complice il forte temporale si è infatti abbattuto lungo la ...

Roma - un pino cade sulle Auto : paura davanti al liceo Giulio Cesare : Un pino marittimo alto oltre 15 metri è crollato abbattendosi sulle auto posteggiate. È accaduto a Roma, in corso Trieste, davanti al liceo Giulio Cesare. Nel crollo, l'albero ha danneggiato anche un ...

Roma - cade pino davanti al liceo classico Giulio Cesare : Auto devastate : Tragedia sfiorata a Roma: cade un albero davanti al liceo Giulio Cesare, auto schiacciate Tgcom24 1 di 17 Tgcom24 2 di 17 Tgcom24 3 di 17 Tgcom24 4 di 17 Tgcom24 5 di 17 LaPresse 6 di 17 LaPresse 7 di ...

Roma - cade un pino davanti a un liceo : danni a 2 Auto e recinzione : Un grande pino è caduto in strada a Corso Trieste a Roma, davanti al liceo classico Giulio Cesare. Sul posto una Squadra di vigili del fuoco con un’autogru dei vigili del fuoco. Nella caduta, riferiscono i pompieri, l’albero ha colpito due auto parcheggiate, la recinzione del liceo e un tratto della condotta idrica dell’Acea. Non risultano persone coinvolte. Al momento la strada e’ chiusa al passaggio di veicoli e ...

Nei sondaggi cade il tabù delle Autonomie regionali : (Dall'articolo di Alessandra Ghisleri per la rivista Formiche)L'autonomia delle Regioni non è più un tabù. Sono passati molti anni da quando la Lega Nord del senatùr Bossi indicava, nella secessione del nord dal resto d'Italia, la nuova via della politica italiana. Oggi la parola secessione è stata messa in soffitta e al suo posto sono comparsi termini più soft come autonomia o gestione diretta delle ...

Maltempo Calabria : albero cade su Auto nel Vibonese - illeso conducente : La prefettura di Vibo Valentia segue l’evoluzione delle condizioni meteo: ieri si è tenuta, in via preventiva, una riunione dell’unità di crisi, che è rimasta comunque allertata per tutta la scorsa notte. Scuole chiuse oggi a Mileto, San Nicola da Crissa, Simbario, Polia, Mongiana, Nardodipace, Fabrizia, Vallelonga e Serra San Bruno. Le forti raffiche di vento che sin dalla serata di ieri hanno interessato la provincia hanno ...