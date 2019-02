Una bad company con i debiti Alitalia - i paletti del Tesoro : Anche se ieri il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, non ha voluto confermare la quota del 15% che dovrebbe prendere il Tesoro. ' Non sono state fatte cifre. Quindi se parliamo di 15%, non ...

Anziano sorprende badante mentre ruba - lei lo picchia e si fionda con i soldi in Una sala slot : I fatti a Vicenza. L'uomo è stato ricoverato in ospedale con sei giorni di prognosi per le contusioni

Il Monastero di Claro ha Una nuova badessa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Maltempo - grandine e tornado in India : Delhi ricoperta di bianco - Faridabad in subbuglio dopo Una potente tromba d’aria [FOTO e VIDEO] : 1/31 ...

Super Bowl – Tom Brady come Michael Jordan - Edelman MVP : curiosità e dettagli di Una finale… da sbadigli! : La finale del Super Bowl regala diversi verdetti importanti, nonostante il basso punteggio e le scarse emozioni: i Patriots scrivono ancora una volta la storia Lo show del Super Bowl, fatto di luci, colori, musica, tradizione e spettacolo sportivo è troppo bello per delure. Mettiamola così. Anche se la finale di questa notte fra New England Patriots e Los Angeles Rams ha fatto sbadigliare diversi fan e spettatori. Tanti errori durante il ...

Barbados è Una splendida isola dal glorioso passato : Dal glorioso giorno dello sbarco sulle coste del "Nuovo Mondo", 12 ottobre 1492, ebbero inizio i viaggi transoceanici con la conseguente colonizzazione europea delle Americhe. Come altre isole delle ...

Per Un Milione dei Boombadash è Una ballad reggae sull’amore - il testo : Raggamuffin e hip hop arrivano dal Salento per portare sul palco dell'Ariston un messaggio d'amore e bellezza, grazie a Per Un Milione dei Boombadash. Il testo è stato scritto in collaborazione con Rocco Hunt, Federica Abbate e Cheope Mogol, mentre l'arrangiamento è stato curato da Takagi & Ketra, il duo di produttori che ha firmato hit di grande successo come Roma-Bangkok, Vorrei ma non posto e collaborato con artisti ...

Luigi Di Maio - Una brutta fine : Alessandro Di Battista ora è la sua badante : ... concionano, s' avvitano in insaziabili utopie, si fermano solo davanti ai doganieri, all' autogrill e alla pausa pipì; poi riprendono, riciclando i propri discorsi in una fantasmagorica economia ...

Ritiro Murray – Il retroscena firmato Nadal : “da piccolo era un bad boy! Anche io da infortUnato ho…” : Rafa Nadal ha commento in conferenza stampa la notizia del possibile Ritiro di Andy Murray: lo spagnolo ha raccontato un simpatico aneddoto sul caratterino dello scozzese quando i due erano bambini Nei giorni scorsi, tramite una conferenza stampa organizzata all’improvviso, Andy Murray ha annunciato il suo probabile Ritiro dal tennis, con scadenza entro Wimbledon. Il tennista scozzese ha spiegato che, a causa dei continui e inrisolti ...

I Beckham non badano a spese : il loro cane avvolto in Una coperta da 5mila euro : David e Victoria Beckham non badano a spese, nemmeno per il loro amico a quattro zampe: Olive, il loro cane, è stato infatti immortalato mentre era avvolto in una coperta firmata Louis Vuitton del valore di circa 4.600 sterline (più di 5mila euro).In una foto pubblicata da Victoria Beckham su Instagram, il cagnolino appare rannicchiato vicino all'ex campione di calcio David in una coperta griffata. La didascalia recita: "Pisolino ...

Quando la badante è Una parente : ecco i casi in cui è possibile assumere : Una moglie può essere assunta dal marito come badante o come colf? Di norma non è possibile farlo, anche Quando si tratta di una relazione di convivenza more uxorio, ma esistono delle eccezioni. Stando alla giurisprudenza, infatti, le prestazioni cosiddette domestiche svolte in un ambito familiare tra coniugi devono intendersi a titolo gratuito poiché rientrano a pieno titolo tra i "Diritti e doveri reciproci dei coniugi" ...

Da Una mazzetta all’altra. E noi a sbadigliare : E’ il secondo governatore che finisce alla dimora obbligata. Prima la Basilicata con Marcello Pittella oggi la Calabria con Mario Oliverio. Il tema è lo stesso: le clientele alla radice del potere. Lo sperpero come mezzo per mantenerlo più a lungo. L’appalto visibilmente tarocco come sistema di programmazione automatica dei consensi futuri, cosicché nulla sarà lasciato al caso, tantomeno al buon governo. Tutto il male possibile deve venire, e ...