Pedofilia | la diocesi di Brooklyn pubblica i nomi di 100 preti sospettati di abusi su

(Di sabato 16 febbraio 2019)Gli scandali dinella Chiesa Cattolica hanno iniziato ad emergere in tutta la loro vastità dopo l'elezione di Papa Francesco e in questi ultimi mesi, mentre Bergoglio per la prima volta si prepara a ricevere i presidenti delle Conferenze Episcopali per affrontare proprio il tema deglisessuali, anche le stesseche per anni hanno chiuso un occhio, taciuto e protetto stanno iniziando a vuotare il sacco.A dare l'esempio è stata l'arcidi Newark, negli Stati Uniti, che comprende quattro contee del New Jersey e oltre 1,4 milioni di fedeli. Il 13 febbraio l'arcivescovo Joseph W. Tobin ha diffuso una lettera indirizzata a tutti i propri fedeli in cui promette la massima trasparenza sui casi disessuali e, nel tentativo di "aiutare le vittime e ripristinare la fiducia nella leadership della Chiesa Cattolica", hato la lista dei membri ...