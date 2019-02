optimaitalia

: 'Ci vuole soltanto una vita per essere un attimo…' #CosaTiAspettiDaMe ?? @LoredanaBerte #Sanremo2019 - SanremoRai : 'Ci vuole soltanto una vita per essere un attimo…' #CosaTiAspettiDaMe ?? @LoredanaBerte #Sanremo2019 - StefanoFedele : La vita in un attimo, destini incrociati in un melodramma prevedibile (recensione) - LexiKomTrikru : 4) Loredana Bertè - Cosa ti aspetti da me 'Ti aspetti tutta una vita per essere un attimo' -

(Di sabato 16 febbraio 2019)Il primo narratore de Lain un(Life Itself, 2018), Samuel Jackson, si tira fuori dal gioco dopo pochissimi minuti. E lo spettatore scopre che si trattava soltanto del parto mentale di Will (Oscar Isaac) che, abbandonato dalla moglie Abby (Olivia Wilde), sta cercando di rimettere insieme i pezzi parlandone con una psicoanalista (Annette Bening).Anche questo però è solo un pezzo di un puzzle più vasto: perché la storia di Will e Abby si collega a quella della loro figlia triste e ribelle Dylan (Olivia Cooke) che a sua volta, per ragioni legate al caso e a quel capriccioso narratore che è la, s’intreccia a migliaia di chilometri di distanza con lad’un facoltoso proprietario terriero spagnolo (Antonio Banderas) e della famiglia di Javier (Sergio Peris-Mencheta), suo braccio destro nella fattoria.Lain undel navigato Daniel Fogelman (ha creato ...